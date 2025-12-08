Порода кошек сфинкс была выведена в 1966 году. Удивительно, но родиной этих животных стал Торонто, Канада. Эти питомцы привлекают внимание своим необычным внешним видом: отсутствием шерсти и множеством морщин. Но зачем же была создана такая порода?

Существует мнение, что сфинксы являются полностью гипоаллергенными, однако это не совсем верно, так как аллергия возникает из-за перхоти животных. Тем не менее, отсутствие шерсти может снизить степень аллергической реакции. Но если аллергия не исчезает полностью, то почему у кошек-сфинксов нет шерсти?

Уникальная кошка

Сначала кошек-сфинксов называли канадскими безволосыми, так как первое зарегистрированное появление произошло в Торонто в 1966 году, когда домашняя кошка родила безволосого котенка. Этот котенок, получивший имя Чернослив, стал основой программы разведения безшерстных кошек.

Мутация, приводящая к «облысению», связана с недостатком белка кератина, необходимого для формирования волос. Волосы могут образовываться, но они имеют более хрупкую структуру и легко повреждаются.

Но почему же ученые решили продолжить разведение кошек, подобных Черносливу? Существует мнение, что целью такой селекционной работы было создание генетически устойчивой кошки с высоким гибридным потенциалом. Это, по сути, создание новой крепкой породы с минимальным количеством серьезных заболеваний или генетических проблем.

Не холодно ли кошке?

Безусловно, отсутствие шерсти имеет значительное значение для адаптации сфинксов к окружающей среде. Эти кошки могут быстрее замерзать и подвержены солнечным ожогам. В остальном же сфинксы — это самые обычные представители семейства кошачьих! Они ласковы, любят играть и, конечно, часто умываются.