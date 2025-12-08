Жизнь научила Валерию Гай Германику быть сильной женщиной — командовать на съемочной площадке, кормить большую семью. За ее плечами — два развода. Ее первый супруг оказался двоеженцем, а об отце своего первенца она молчит долгие годы.

Валерия-Гайя Александровна Германика (при рождении — Валерия Игоревна Дудинская) родилась 1 марта 1984 года в Москве. Ее отец — журналист Игорь Дудинский, был женат 13 раз. Мать — Наталья Дудинская. Дудинский начал считать себя отцом Валерии только после того, как был проведен ДНК-тест, сделанный по инициативе ее матери Натальи. Имя Валерии выбрала бабушка в честь героини Валерии из романа Рафаэлло Джованьоли «Спартак». Позже она сменила имя на на Валерию Гай, фамилию — на Германику, а отчество — на Александровну (по отчиму).

Ее родители расстались, когда девочке был год. Отец совсем не поддерживал бывшую супругу и дочь. С детства обожает собак. В 13 лет пошли работать специалистом, который демонстрирует собак на выставках. «Собак я просто обожаю. Первая появилась, когда мне было лет 11. В 12-13 решила, что буду заниматься собаками: заканчивала курсы, работала на выставках, дрессировщиком, стригла собак. Поступила в Тимирязевскую академию. Потом ушла в кино… Но животные — неотъемлемая часть моей жизни», — делилась артистка.

У нее был непростой переходный возраст. Она призналась, что та среда, в которой она выросла, оказала на нее сильное влияние. «Если ты живешь и растешь в Строгино, видишь вокруг бухающих соседей, рецидивистов. То есть мы пили с 14 лет. Я вообще сейчас не понимаю этого. Я недавно вспомнила: как это так в 14 лет быть алкоголиком, не понимаю. То есть это нормально было», — признавалась режиссер. Валерия также отмечала, что с детства с удовольствием читала книги.

Пять лет она проучилась в лицее Рудольфа Штайнера, после чего решила перейти в обычную школу, которую бросила, не окончив. Решила, что в стенах учреждения подавляют ее индивидуальность. Высшего образования у нее нет. «Я везде училась, в платных в институтах разных, потом я деньги пропила, и пошла туда, где дешевле было — на режиссуру», — делилась она. Окончила полугодовые режиссерские курсы, недолгое время работала оператором на порностудии, потому что «хотела быть как Тинто Брасс». Германика с подросткового возраста задумывалась о том, чтобы стать ближе к религии. «Я всегда хотела жить вечно. Я искала как бы пути к этому. Ходила в церковь. Я жила в Строгино и там сложно было так взять и зайти в церковь. Это когда я переехала в центр, у меня были уже дреды и первое, куда я пришла — это был на Петровке Высокопетровский монастырь. И там сразу ко мне подошел монах и сказал: «Добро пожаловать!» То есть, видимо, пришло время. То есть, меня начали принимать», — рассказывала Валерия.

Валерия Гай Германика до 2008 года снимала документальное кино. С 2008 года начала снимать игровое.

Художественный фильм «Все умрут, а я останусь» был показан на Каннском кинофестивале в 2008 году. В 2009-м картина получила «Нику».

В начале 2010 года вышел 69-серийный телесериал «Школа», вызвавший широкий общественный резонанс. «Искусство должно провоцировать, задевать за душу. Если фильм порождает споры, вызывает полярные мнения, значит, люди его смотрят, значит, он их цепляет. Это здорово! В этом смысле мне очень повезло! Хотя, слушая споры, бывает немного обидно. Обидно, когда говорят, что в этой работе нет никакой художественной ценности, или когда просто переходят на хамство и оскорбления. Ну какой девочке будет приятно, когда ее называют тупой, косой, безмозглой уродиной?! Но это уже такая человеческая, а не режиссерская реакция… Мой фильм вообще не о школе! Я снимаю кино о человеческих отношениях, о потере диалога между поколениями. Школа в данном случае — это не более чем декорации, стены. Для меня важно быть достоверной и актуальной лишь в одном — в психологии человеческих отношений. И в этом смысле я отвечаю за то, что делаю», — говорила Валерия о фильме.

В начале 2012 года вышел 16-серийный фильм «Краткий курс счастливой жизни».

В 2022 году вышел первый сезон, а в 2024 году — второй сезон сериала «Обоюдное согласие».

Валерия Гай Германика 13 марта 2008 года родила дочь Октавию. С отцом девочки расписана не была. Молодой человек испарился, едва узнав о беременности подруги. «Мне казалось, что страшное, когда умерла моя первая собака. Или когда меня на пяти неделях беременности бросили. Я тогда начала снимать «Все умрут, а я останусь» и осталась совершенно одна. Но сейчас я понимаю, что ничего страшного в этом не было. Но эти две вещи меня поразили», — говорила о тяжелом периоде режиссер.

После разрыва с отцом Октавии три года она была одна, пока не познакомилась с Глебом Самойловым. Сама позвала артиста на свидание в ресторан и предложила ему снять клип. Он пропал на месяц. Валерия его разыскала, Глеб позвал ее в гости, а потом, напившись, признался в любви. Вскоре артистка перебралась к Самойлову, оставив двухлетнюю дочь у мамы. Германика признавалась, что никогда так не влюблялась, жила интересами Глеба и ничего не снимала. Валерия обставила его квартиру, наняла домработницу, усыпала избранника подарками. Режиссер оплачивала лечение любимого от алкоголизма и наркомании. «Пока была с Глебом, потеряла не только дело, деньги, но и доверие людей, с которыми сотрудничала раньше. Было очень сложно. Ну а потом люди снова вернулись ко мне, увидели, что я очень хочу работать и готова направить всю свою энергию в нужное русло. Несчастная любовь — подпитка для режиссера. Режиссерами ведь от хорошей жизни не становятся. И я прямо почувствовала, как эти страдания пошли мне на пользу. Даже родители говорили, что в тот момент я стала принимать очень серьезные решения», — признавалась она.

11 июля 2015 года вышла замуж за танцора Вадима Любушкина. На тот момент он был женат. Германика знала до свадьбы, что Любушкин не свободен, однако не стала дожидаться окончания его бракоразводного процесса и сыграла свадьбу. «Эту информацию я узнала в самый последний момент перед нашей свадьбой. Неприятно, конечно, но я закрыла на это глаза, как потом еще на многое закрывала глаза. Я считала, что это испытания, которые мы должны пройти с Вадимом вместе. На самом деле оказалось, что это ветряные мельницы, и это не могло привести к благополучию семьи, потому что очевидно уже было, что мы не созданы друг для друга… За четыре месяца нашей совместной жизни я прокрутила это кино туда и обратно несколько раз. Я теперь понимаю, что я дура, идиотка. Взяла несчастного человека, которому никакой разницы — что жениться, что развестись, и тут за, и там за. Вот так безразлично он ко всему относится. У него психология такая, как будто предстоит жить вечно. Люди не думают, что их жизнь может кончиться, причем на самом неприятном моменте, и что предстоит отвечать за свои поступки», — рассказывала она. Через четыре месяца после свадьбы они развелись. На тот момент режиссер была беременной. «Я была несчастлива в браке с самого начала. За свадьбу я заплатила сама и жениха это совершенно не смущало. Ему негде было жить в Москве, и нам пришлось сразу пожениться, чтобы не жить вне брака, потому что для меня это неприемлемо. И вообще, я была уверена, что настоящая любовь приходит уже в браке, с хлопотами, всякими совместными испытаниями. Просто в процессе семейной жизни я поняла, что у нас слишком разные цели. Я все-таки девушка не для молодого парня, который воспринимает семью как бесконечные развлечения, путешествия и все остальное», — говорила Валерия. 22 апреля 2016 года родила от танцора дочь Северину.

26 февраля 2019 года вышла замуж за новокузнецкого бизнесмена Дениса Молчанова. В ноябре 2019 года у них родился сын Август. Денис удочерил Октавию и Северину. «Он увидел мое интервью у Юлии Меньшовой и захотел познакомиться. Когда я его встретила в первый раз, то сразу поняла, что мы проживем вместе всю оставшуюся жизнь. Он для меня герой уже потому, что знал о моих детях и был согласен обеспечивать девочек, заботиться о них… Девочки зовут его папой», — говорила ранее звезда. А в 2023 году брак режиссера распался. Главной причиной разрыва Гай Германика назвала отсутствие поддержки от супруга после смерти ее отца. «У меня была фаза и горевания, и осмысления… Я не почувствовала, что есть поддержка, а мне нужна была поддержка со стороны Дениса. Но это прям для меня был удар серьезный… Смерть папы переживала просто отвратительно, ужасно. У меня до сих пор к папе дикая привязанность… Мы до последнего жили вместе. Он умирал на руках у меня, сестры и Октавии Ко мне приезжали врачи, мне ставили капельницы, делали успокоительные, мне было тяжело. Я снимала «Обоюдное согласие 2», которое было посвящено домашнему насилию, отвратительному поведению…» — объясняла она.

Теперь женщина одна. Звезда кино готова к новой встрече, но мужчина должен соответствовать ее высоким стандартам. «Меня мама не научила общаться с мужчинами, не объяснила, что такое семейная жизнь. Родители мне вообще ничего не рассказывали. Я читала только романы «Воскресенье» Толстого, «Униженные и оскорбленные» Достоевского и другую классику. С этим знанием и вышла в мир. Потом училась на своих ошибках, потратила огромную кучу лет. Дико сожалею», — переживает Гай Германика.

В 2025 году старшая дочь Октавия обвенчалась, вышла замуж и родила ребенка, а Валерия Гай Германика в 41 год стала бабушкой. «Я считаю, что в семье всегда должен быть младенец. Это постоянная весна, это очень сплачивает. Какая-то хорошая работа — выращивать младенцев, это самодисциплина. А мне вообще постоянно нужно какое-то действие, потому что я человек, который от безделья может начать разлагаться. Мне постоянно надо быть в каком-то труде — рожать детей, выращивать их, работать. У меня сейчас очень насыщенная жизнь», — признавалась Гай Германика.

Сейчас режиссер продолжает активно работать, обеспечивая свою большую семью.