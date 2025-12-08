Индия получит более 600 тысяч автоматов "Калашников" серии "203" к 2030 году.

Вооруженные силы (ВС) Индии получат более 600 тысяч российских автоматов АК-203, выпущенных предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом сообщил директор по продажам совместного предприятия концерна «Калашников» Максим Караваев, слова которого приводят в Telegram-канале компании.

Он отметил, что правительство Индии хотело получить 100-процентную локализацию АК-203 на предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited, которое действует в штате Уттар-Прадеш с 2021 года.

«К 2030 году на вооружении ВС Индии будет находиться не менее 600 тысяч таких автоматов», — сказал Караваев на пленарной сессии «Сотрудничество Индии и России в сфере оборонной промышленности» на открытии телеканала RT India в Дели.

АК-203 — это версия АК-200 под патрон 7,62х39 миллиметров. Автомат получил складной телескопический приклад, новую пистолетную рукоять и модернизированный переводчик-предохранитель. Также АК-203 оснащен цевьем с планкой Пикатинни для установки дополнительных приспособлений.

В ноябре стало известно, что «Калашников» полностью выполнил годовой контракт на поставку автоматов АК-12 образца 2023 года российскому государственному заказчику.