Руководство Польши намерено сделать республику главным газовым хабом Европы с помощью импорта сжиженного природного газа (СПГ), который позволит заместить поставки топлива из России. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Для этого у побережья возводят плавучий терминал для импорта СПГ мощностью 6,1 миллиарда кубометров после регазификации и планируют строительство второго, что упростит транзит в другие страны.

Новые объекты позволят Польше претендовать на статус главного поставщика топлива для стран Восточной и Центральной Европы, в том числе, увеличить поставки на Украину.

В операторе трубопроводной сети Gaz-System отмечают, что интерес к покупке газа с прокачкой через Польшу растет. При этом страна уже эксплуатирует терминал мощностью 8,3 миллиарда кубометров газа, позволяющей ей не зависеть от других стран в вопросах самообеспечения.

На фоне ослабления зависимости Европы от России свои регазификационные терминалы также развивают Хорватия, Греция и Литва, но центральное положение Польши в европейской газовой сети дает ей преимущество. Кроме того, Варшава может воспользоваться подземными газовыми хранилищами на Украине, в то время как возможности конкурентов в вопросах длительного хранения газа ограничены.

В настоящее время Польша уже отправляет газ на Украину, причем Киев готов закупать большие объемы, а в дополнение поставками интересуются в Словакии. В то же время эксперты отмечают, что Варшаве нужно проработать сферу регулирования, потому что для трейдеров работа с польскими ведомствами остается сложной из-за избыточных правил.