Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи лидеров ЕС с Зеленским.

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление после переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне. Об этом он написал в социальной сети X.

Стубб заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что «самые сложные вопросы требуют больше всего времени».

«Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США», — сообщил он.