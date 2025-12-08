Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стубб сделал заявление после визита Зеленского в Лондон 1 1547

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стубб сделал заявление после визита Зеленского в Лондон
ФОТО: Global Look Press

Стубб заявил о прогрессе по Украине после встречи лидеров ЕС с Зеленским.

Президент Финляндии Александр Стубб сделал заявление после переговоров между украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Лондоне. Об этом он написал в социальной сети X.

Стубб заявил о прогрессе в урегулировании конфликта на Украине. Однако он подчеркнул, что «самые сложные вопросы требуют больше всего времени».

«Прошли плодотворные переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими союзниками о следующих шагах к миру. <…> Переговоры продолжаются. Мы тесно сотрудничаем с нашими друзьями из США», — сообщил он.

Читайте нас также:
#США #Финляндия #Украина #Европа #Зеленский #дипломатия #социальные сети #переговоры #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
2
1
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    9-го декабря

    болтун ! лишь бы болтать попусту ! американские друзья денег больше давать коррупционерам не будут ! дружба дркужбой а кошелёк врозь !

    13
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мексика стала центром российской шпионской деятельности против США
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
Изображение к статье: На линии обороны остаются лучшие части ВСУ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео