Авторитетный журнал Time признал актера Леонардо Ди Каприо артистом года. Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Журналисты отметили, что Леонардо Ди Каприо «построил карьеру, которой позавидовали бы многие». В частности, авторы статьи напоминают, что в его актерскую игру в фильме 1993 года «Жизнь этого парня» никто не мог поверить. Также уточняется, что Леонардо «обладает даром делать, казалось бы, неправильный выбор, который оказывается совершенно верным», а на его лицо «мир не устает смотреть».

В 2025 году Ди Каприо сыграл в фильме Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», который стал настоящим хитом среди критиков и зрителей по всему миру.

Ранее стало известно, что актер Леонардо Ди Каприо признался, что сожалеет об отказе от роли в культовом американском фильме «Ночи в стиле буги».