«Надо успеть!» Фон дер Ляйен эмоционально высказалась насчет российских активов

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Надо успеть!» Фон дер Ляйен эмоционально высказалась насчет российских активов
ФОТО: Global Look Press

Фон дер Ляйен: нам надо изъять активы России как можно скорее.

У Европы и Украины нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов. С таким мнением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

«Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что у нас больше нет времени на раскачку», — эмоционально высказалась она.

По ее мнению, получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны. Глава ЕК в очередной раз напомнила, что Европа стремится изъять замороженные российские активы для поддержки Киева.

Ранее СМИ написали о том, что спецслужбы стран НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear, где хранится часть замороженных российских активов.

Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    9-го декабря

    Кресло зашаталось, надо срочно воровать и бежать!

    6
    0
  • aa
    aa aa
    9-го декабря

    читай - надо успеть украсть

    а что будет потом? а потом - хоть потоп - типичное отношение бездетного человаека

    11
    0
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Фон Дер Ляйнен похоже решила развалить ЕС в обмен на неприкосновенность от уголовного преследования,потому что,как предупреждают многие западные же эксперты,конфискация российских активов напрямую связана с обвалом евро 👽😈

    17
    2
  • ji
    jurijs ivanovs
    9-го декабря

    а почему урсулу уже несколько раз хотели отправить в отставку и выражали пидозру ? говорят во время ковида там была какая то подозрительная сделка с главой пфайзер ? неужели это правда ? это просто ужас ! никому верить нельзя ! кругом одни воры ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    9
    5
Читать все комментарии

