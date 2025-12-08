Фон дер Ляйен: нам надо изъять активы России как можно скорее.
У Европы и Украины нет времени, чтобы тянуть с вопросом изъятия замороженных российских активов. С таким мнением выступила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.
«Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что у нас больше нет времени на раскачку», — эмоционально высказалась она.
По ее мнению, получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны. Глава ЕК в очередной раз напомнила, что Европа стремится изъять замороженные российские активы для поддержки Киева.
Ранее СМИ написали о том, что спецслужбы стран НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear, где хранится часть замороженных российских активов.
