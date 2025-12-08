Baltijas balss logotype
Вернуть все назад! Не успели принять бюджет, как уже нужно вносить изменения

Политика
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вернуть все назад! Не успели принять бюджет, как уже нужно вносить изменения

Политики снова ругаются из-за бюджета.

Долгожданное перемирие не воцарилось в правящей коалиции и после принятия бюджета-2026 и пакета, связанных с бюджетом законопроектов. На сей раз перепалка между "прогрессивными" и "зелеными крестьянами" случилась из-за принятого решения ввести виньеты, то есть пошлину за использование дорожной инфраструктуры, для коммерческого транспорта весом до 3,5 тонн. Под удар попали и крестьяне, которые используют автотранспорт весом до 3 тонн для вывоза урожая.

"Зеленые крестьяне" обвинили в некомпетентности министра сообщений от "прогрессивных" Атиса Швинку. "Прогрессивные" в долгу не остались и "припомнили" министру экономики Виктору Валайнису (Союз зеленых и крестьян) поспешное решение отказаться от верификации счетчиков.

В общем, "дружба" во власти продолжается. Между тем, министр сообщений пообещал крестьянам срочно принять решение об отмене платы за дорожную инфраструктуру именно для крестьянского транспорта.

А как же с остальным коммерческим транспортом? Оппозиционные депутаты от Объединенного списка внесли в Сейм проект поправок, который фактически отменяет решение, принятое... 5 дней назад! То есть освобождает от необходимости приобретать виньеты весь коммерческий транспорт до 3,5 тонн.

#транспорт #депутаты #бюджет #оппозиция #министры #законопроекты #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

Видео