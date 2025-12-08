Председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение) приболела, и потому отчет МИД о проделанной и намеченной международной деятельности превратился в бенефис партии «Новое единство», от коей были и зампред комиссии Ирма Калниня, и сама глава внешнеполитического ведомства Байба Браже. Увы, многие депутаты манкировали столь важным мероприятием – хотя оно предполагалось как объединенное с Комиссией по делам Европы.

«Мы не видим изменений в наших приоритетах»

Собственно, документ, который глава МИД должна будет представить в январе 2026 года, пока еще недоступен для публики: «Он ограниченного доступа, ибо проходит процесс широких консультаций».

Потому в открытом доступе лишь то, что сказала Б.Браже под запись в Сейме:

– Важно услышать мысли депутатов. Существеннейшее, что мы сделали – проконсультировались с советом экспертов по иностранным делам, с негосударственными организациями, с ассоциациями предпринимателей и партнерами сотрудничества. Так что и они свои замечания готовят. Разослан проект и отраслевым министерствам и обеим комиссиям Сейма.

То есть, из сказанного Б.Бражей явствует, что внешняя политика у нас является плодом общественной дискуссии… Однако, «важнейшее это то, что мы не видим изменений в наших приоритетах»:

– Укрепление безопасности, обороны, способностей сдерживания, трансатлантического единства. Второй блок – экономический рост и благосостояние. И третий – забота о людях и вовлечение общества в политику. Министр подчеркнула, что «присутствие союзников в Латвии – сильное; оно увеличилось; есть сигналы, что присутствие США не уменьшится».

– Существуют очень хорошие отношения с американскими коллегами, за что я хочу сказать спасибо депутатам в рамках их компетенции, – продолжила Б.Браже американскую линию. – Также спасибо за активное сотрудничество на уровне Балтии и Северных государств, и сотрудничество с парламентом Турции. Все это для нас важно.

В новом сообщении получило также освещение сотрудничества с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии, особенно в области безопасности: «Как в рамках различных учений, так повседневное сотрудничество в консультациях по санкциям».

Относительно последних Б.Браже упомянула т.н. «теневой флот».

– Поддерживаем Украину, – охарактеризовала она характер связей между Лондоном и Ригой. В политике правительства Его Величества – «акценты поменялись», заметила министр.

«Совбез ООН для нас больше не цель, а достижение»

То, что ЛР в следующем году будет заседать в качестве непостоянного члена Совбеза, не только дает новые возможности коммуникации с США, но и «открывает интерес к Латвии».

– Мы это уже заметили, почувствовали, и будем считаться с этим ближайшие два года. И, как подчеркнул министр иностранных дел Украины, когда я там была с визитом – это также и их успех. Украина видит нас как представителя ее интересов в Совете Безопасности ООН, и это, конечно, очень важно.

Еще один раздел сообщения МИД посвящен новым технологиям и инновациям, «где мы много труда вложили». «Как посольства, так и центральный аппарат. Это связано с сотрудничеством с университетами, советом по координации, предпринимателями. Это область, где Латвии еще предстоит многое сделать – перенос технологий. Не прямая ответственность МИД, но это надо сделать приоритетом. Также и оборонная индустрия…»

«К нам вернулось почти 10 000 в прошлом году»

Как констатировала Б.Браже, бюджет МИД в 2026 году сократился на 5,5 млн евро.

– Что значит – меньше на гранты сотрудничества, другие проекты. Это конечно, не нравится ни экспертам, ни организациям предпринимателей. Но такова реальность.

Взаимодействие с обществом внешнеполитическое ведомство ведется активно:

это и консульская помощь («вывозили людей из далеких государств и регионов»);

работа с негосударственными организациями – например, по предотвращению торговли людьми;

сотрудничество с диаспорой («латышский язык и культурные ценности»),

а также использование возможностей экономически активных соотечественников за рубежом, от студентов до финансистов. Последних привлекают к форуму латышских предпринимателей.

Также МИД Латвии взаимодействует с мозговыми центрами и лидерами мнений за рубежом, журналистами и комментаторами, коих интересует наша республика.

Ну и конечно же, не может не радовать возвращение в Латвию представителей диаспоры – тут министр озвучила действительно серьезную цифру, 10 тысяч человек за 2024 год.

– Мы видим по информации из посольств, что люди хотят вернуться из-за роста экономики здесь, и прироста оплаты труда, – пояснила Б.Браже.

Энергетические достижения

Депутат Янис Вуцанс (Союз «зеленых» и крестьян) пообещал придать новый импульс работе Парламентской ассамблеи Балтийского моря – она недавно собиралась в Киле (ФРГ). «Немцы очень активно обсуждали очистку моря от боеприпасов Первой и Второй Мировых войн. Они многое делают, но нужно было бы и международное сотрудничество».

Господин Вуцанс поблагодарил госпожу Браже за успешное проведение в Риге ноябрьской сессии министров иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии.

Депутат от оппозиции совместно с коллегами из Балтии обсуждал в рабочей группе необходимость обязательной собственной энергетической генерации. Пока же такой стратегии – нет.

– Достижение уже в том, что мы присоединились к континентальной Европе, отделившись от сети БРЭЛЛ, – заметил Я.Вуцанс.

«Интерес России – это восстановить СССР»

Секретарь Комиссии по иностранным делам Юрис Вилюмс сказал:

– В сообщении очень широко затронуто наше отношение к войне России против Украины, но… Китай скрыто или даже открыто эту агрессию поддерживает.

Депутат предложил скорректировать позицию по отношению к КНР, сделав ее «точней и острей».

Андрис Гобиньш, руководитель общества «Европейское движение в Латвии», привлек внимание к долгосрочному стратегическому видению национальной дипломатии. Также его интересуют «индикаторы, которыми мы меряем успешность нашей политики». Общественник также пожелал, чтобы МИД помогал организациям Латвии участвовать в сетевых проектах ЕС: «Мы все в какой-то степени послы».

В качестве недочетов проекта документа МИД, А.Гобиньш назвал упоминание там интересов РФ, в том числе, восстановления ее влияния на европейскую архитектуру безопасности.

– Интересы России – это восстановить СССР. Дипломатическим языком, возможно, будет иначе, чем я сейчас сказал.

«Внешняя граница ЕС – немного на другом уровне»

Со своей стороны, Байба Браже высказалась по теме закрытия границы с РФ:

– Там история, конечно, в трех степенях. Один – это все, относящееся к военной инфраструктуре. Второе – то, что относится к самой границе и ее охране. Третье – касающееся сообщений через погранпункты. По гражданскому транспорту, правительство ясно решило – эти нерегулярные перевозки закрыть. 80 процентов проходящего транспорта – это грузы, идущие не в Латвию, а в другие государства Евросоюза. Поэтому и вопрос этот должен быть скоординированным – как с Балтией, так с Польшей.

Между прочим, сообщила Б.Браже, через латвийско-российскую границу идут, например, китайские поставки в Германию. «Это те дела, по которым коллеги долго дискутировали. То, что относится к закрытию внешней границы ЕС – немного на другом уровне. Это не только МИД или мое мнение об одном или другом. Это с последствиями для всей Европы. Таковы аспекты закрытия границы».

– То, что, однако служба сделала, она контролирует исполнение санкций, – рассказала о роли дипломатии ЛР министр. – Осуществление, усиление, экспортные лицензии – вся эта часть относится, конечно, к нам. Очень сильно укреплена. В этом, насколько от нас зависело, мы выполнили свою работу.

Китай «стал крупнейшим снабженцем России»

Так глава дипломатии охарактеризовала роль Поднебесной. Хотя нет информации, что Пекин поставляет военную технику, государственный секретарь МИД Латвии Анджейс Вилюмсонс, во время визита в КНР, затронул данную тему на переговорах.

– И сама Украина об этом говорила, и другие государства это инициировали. И в тот миг, когда появляется конкретная информация о компаниях Китая, которые пытаются обойти санкции, они включаются в общий список санкций Европейского Союза.

Несмотря на таких вот проблемных партнеров, у Латвии имеются и соседние страны, с коими отношения – отличные. С довольным смехом Б.Браже сказала, что могла бы подготовить отдельное сообщение про сотрудничество с Литвой и Эстонией. Это уже больше, чем просто дипломатия: «Наша внутренняя политика, все, что происходит, отражается также и там».

В последнее время большие изменения произошли и, шире, в регионе Балтийского моря – а именно со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО, «обеспечившим то, что мы все вместе в сильнейшем альянсе мира».

Изучается опыт Украины

Теперь в нашем регионе осуществляется стратегический оборот информации, вовлекающий в принятие решений как государства Балтии, так и Польшу (в настоящее время – председательствует в Совете государств Балтийского моря), Германию, Скандинавию. «Выходя с конкретными инициативами как в рамках НАТО, как, например, созданием двух миссий – «Балтийский страж» и «Морская стража», в воздухе и на море. Привлекая Великобританию и другие государства».

– Мы также много работаем с США по обмену информацией, по согласованию позиций, поддержке Украины, – поделилась госпожа Браже. Прошли также совместные переговоры американского министра энергетики и соответственных структур 3 стран Балтии. Изучается опыт воюющей союзницы:

– То, что происходит сейчас в Украине – децентрализация, деэлектрификация. Их оборонные силы более не хотят быть зависимы от больших узлов энергетики, ибо те подвержены нападениям России. Это порождает риски устойчивости. Я знаю, командующий нашими Вооруженными силами работает, чтобы понять, скажем, как мы решим такие вопросы.

Кто тормозит Евросоюз

С 2007 года, напомнила министр, единая Европа живет под сенью Лиссабонского договора – базового документа, по которому решения европарламентариев имеют силу прямого действия. Образовался своеобразный треугольник, две прочих вершины коего – Еврокомиссия и национальные государства. «К сожалению, это зачастую замедляет те процессы, которые мы хотели бы осуществлять быстрее», – пожаловалась глава МИД.

– Например, дерегулирование, упрощение всех вопросов. Под руководством господина Домбровскиса Евроомиссия вышла с рядом хороших предложений, которые мы полностью поддерживаем, там целых 6 областей. Но сегодня у Европейского Парламента есть свой процесс и решения еще не вступили в силу. Так что напряжение есть… В ЕС, тем временем, остаются и «национально-чувствительные вопросы»: миграция, внешние границы, в т.ч. Восточная граница. Последний вопрос, полагает Б.Браже, должен рассматриваться и в контексте конкурентоспособности ЛР. Со своей стороны, государства Южной Европы выводят на первый план мигрантов в море.

Точно так же, в ходе торговых переговоров с США, каждое государство Евросоюза занималось своими «охраняемыми секторами», а Еврокомиссии затем нужно было сводить концы с концами.

Прогноз: что будет дальше

Что же касается моделирования возможного развития событий, то, по словам министра, «Россия останется долгосрочной угрозой нашей безопасности. И это то, что мы признаем вместе с коллегами НАТО. Что означает приоритет данного вопроса в повседневной работе и центрального аппарата, и всех посольств».

Байба Браже подчеркнула необходимость роста внутреннего валового продукта Латвии, чтобы было от чего отчислять 5% на оборонные нужды. Исходя из этого, МИД активней защищает экономические интересы ЛР в переговорах с Америкой, поддерживает договоры ЕС-МЕРКОСУР (Южная Америка), и прочие соглашения о свободной торговле: «Мы будем в выигрыше от этого».

– Единственное, где мы постоянно в минусах – это торговля с Китаем, – заметила министр. – Ибо Китай, конечно, свой внутренний рынок защищает, и там проблемы существуют совершенно у всех государств ЕС.

МИД Латвии постоянно на контакте с местными производителями – Ассоциацией металлообработки, объединениями стартапов. Бизнесмены, со своей стороны, принимают участие в активности ЛР в Украине. Организация «Предприниматели – миру», общество «МАРТА», на местах контролируют восстановительные работы больниц, убежищ.

– Это совершенно неоценимая помощь, – сказала Б.Браже. А вот зампред Комиссии по иностранным делам И.Калниня все же указала, что «осталось много не отвеченных вопросов». Так что контакт депутатов с внешнеполитическим ведомством – продолжится.

Что же до мирных переговоров вокруг Украины, то, заметила госпожа Калниня, «я тихо надеюсь, что у нас есть план B». В частности, депутаты Сейма продолжают консультации с коллегами из Конгресса США. Сама депутат возглавляет межпарламентские группы Сейма с Америкой и Канадой, и намерена публично призвать руководителей других групп сотрудничества – разъяснять позицию МИД Латвии своим коллегам из других стран.