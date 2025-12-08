На Украине положение президента страны Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг. Об этом сообщил телеканал Sky News на фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами.

В публикации объясняется, что «цугцванг» — это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, однако ему необходимо сделать ход. Журналисты подчеркнули, что таким образом позицию Зеленского описал один украинский источник.