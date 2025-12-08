Baltijas balss logotype
Положение Зеленского на переговорах описали термином из шахмат

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Положение Зеленского на переговорах описали термином из шахмат
ФОТО: Global Look Press

Sky news: на Украине называют цугцвангом позицию Зеленского на переговорах.

На Украине положение президента страны Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг. Об этом сообщил телеканал Sky News на фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами.

В публикации объясняется, что «цугцванг» — это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, однако ему необходимо сделать ход. Журналисты подчеркнули, что таким образом позицию Зеленского описал один украинский источник.

Читайте нас также:
#шахматы #Украина #переговоры #журналистика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • ji
    jurijs ivanovs
    9-го декабря

    надо довести расследование фбр набу о коррупции и до конца и обнародовать все плёнки миндича и назвать все имена и тогда положение зеленского измениться и будет по немецки звучать как дело швах ! а по русски полный писец ! СЛАВА УКРАИНЕ !

    16
    8

