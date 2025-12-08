Sky news: на Украине называют цугцвангом позицию Зеленского на переговорах.
На Украине положение президента страны Владимира Зеленского на переговорах по урегулированию описывают как цугцванг. Об этом сообщил телеканал Sky News на фоне встречи Зеленского с европейскими лидерами.
В публикации объясняется, что «цугцванг» — это немецкий термин для обозначения игрока в шахматы, у которого остались только плохие ходы, однако ему необходимо сделать ход. Журналисты подчеркнули, что таким образом позицию Зеленского описал один украинский источник.
