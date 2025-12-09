При взгляде на название корма для животных у многих могут возникнуть ассоциации с аппетитными блюдами. «Нежный паштет из утки в соусе», «лосось с молодым горошком», «тушеный кролик в морковном желе» — такие названия точно вызывают интерес!

Несмотря на то что названия на упаковке частично отражают состав, трудно поверить, что корм для домашних животных может быть действительно вкусным. Сухие гранулы и влажные кусочки с непонятной текстурой не внушают доверия. Интересно, нравится ли такая еда нашим питомцам?

Если вы спросите свою кошку или собаку, довольны ли они своим кормом, они, безусловно, ответят утвердительно! Как только вы достанете упаковку, и пес, и кот немедленно оживятся, их глаза загорятся от ожидания. Все дело в аромате, который создает часть вкусового восприятия еще до того, как еда попадает в рот.

Собаки способны различать пикантные, сладкие и горькие вкусы. Хотя у них меньше вкусовых рецепторов, чем у людей, это компенсируется огромным количеством обонятельных рецепторов, которые превышают наши более чем в 20 раз.

Таким образом, вполне возможно, что ваш питомец отказывается от определенной еды, потому что она ему не по вкусу. В то же время, если животному действительно нравится угощение, оно может старательно вылизывать свою миску.