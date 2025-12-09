Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как домашние животные воспринимают специализированный корм 0 239

В мире животных
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как домашние животные воспринимают специализированный корм

При взгляде на название корма для животных у многих могут возникнуть ассоциации с аппетитными блюдами. «Нежный паштет из утки в соусе», «лосось с молодым горошком», «тушеный кролик в морковном желе» — такие названия точно вызывают интерес!

 

Несмотря на то что названия на упаковке частично отражают состав, трудно поверить, что корм для домашних животных может быть действительно вкусным. Сухие гранулы и влажные кусочки с непонятной текстурой не внушают доверия. Интересно, нравится ли такая еда нашим питомцам?

Если вы спросите свою кошку или собаку, довольны ли они своим кормом, они, безусловно, ответят утвердительно! Как только вы достанете упаковку, и пес, и кот немедленно оживятся, их глаза загорятся от ожидания. Все дело в аромате, который создает часть вкусового восприятия еще до того, как еда попадает в рот.

Собаки способны различать пикантные, сладкие и горькие вкусы. Хотя у них меньше вкусовых рецепторов, чем у людей, это компенсируется огромным количеством обонятельных рецепторов, которые превышают наши более чем в 20 раз.

Таким образом, вполне возможно, что ваш питомец отказывается от определенной еды, потому что она ему не по вкусу. В то же время, если животному действительно нравится угощение, оно может старательно вылизывать свою миску.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Общественные организации требуют запретить привязное содержание коров
Изображение к статье: Тяжелая судьба священных бабуинов: как египтяне ухаживали за «божественными» обезьянами?
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
Изображение к статье: Почему так сложно разводить панд?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео