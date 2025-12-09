"Забыли, что только к этим россиянам мы могли обратиться за помощью".

Проевропейские члены правительства и оппозиция Сербии выступают за национализацию российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая попала под американские санкции.

Однако, по мнению основателя партии «Движение социалистов» и экс-вице-премьера Сербии Александра Вулина, урегулирование ситуации с этой компанией возможно лишь через соглашение с Российской Федерацией.

«Проевропейская оппозиция и министры с проевропейскими позициями требуют, чтобы Сербия конфисковала российскую собственность и забрала NIS. Они легко забыли, что именно эти россияне на протяжении десятилетий обеспечивали нам стабильные поставки по минимальным ценам, и еще проще забыли, что только к этим россиянам мы могли обратиться за помощью, когда пытались ввести самопровозглашенное Косово в Интерпол или ЮНЕСКО, или когда в ООН принималась резолюция о геноциде в Сребренице», — отметил Вулин в заявлении.

Как подчеркнул политик, президент Сербии Александр Вучич и абсолютное большинство жителей страны помнят о чести и благодарности, иначе «NIS давно бы "вернули", а Сербия искала бы дорогу в ЕС через поставки боеприпасов Украине и отправку сербских солдат на минные поля».

«Решение по NIS, учитывая прошлое и во имя будущего, должно быть достигнуто исключительно через переговоры с Россией. Конфискация российской собственности стала бы первым, но не последним актом такого рода и позором — тогда пусть готовятся и китайцы», — указано в сообщении.

На прошлой неделе Скупщина Сербии одобрила проект бюджета на 2026 год, где предусмотрено 164 миллиарда динаров (примерно 1,4 миллиарда евро) на случай, если республике придется взять под контроль российско-сербскую NIS. Сербский президент Александр Вучич объявил, что власти страны примут решение по ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» 15 января, если к тому моменту российская сторона не продаст контрольный пакет акций компании третьему лицу.

Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал процедуру остановки из-за отсутствия сырья для переработки в связи с санкциями США. Как сообщил источник в нефтегазовой отрасли, полная остановка завода и всего оборудования займет несколько дней.

По информации сербских властей, оперативных запасов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января, несмотря на американские санкции.

В обращении после встречи с членами правительства и руководителями энергетических государственных компаний во вторник президент Сербии заявил, что страна не получила ответа от США на запрос о приостановке санкций против «Нефтяной индустрии Сербии», введенных в январе, несколько раз отложенных и вступивших в силу 9 октября.

Президент Вучич сообщил, что правительство поддержало его план предложить Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставить российским владельцам NIS 50 дней на поиск покупателя контрольного пакета акций. Если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет управление компанией на себя, а затем выплатит российской стороне «максимальную цену».