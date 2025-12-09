Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сербия в январе может национализировать российский НПЗ 0 375

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Братушки-сербы в очередной раз бросят русских.

Братушки-сербы в очередной раз бросят русских.

"Забыли, что только к этим россиянам мы могли обратиться за помощью".

Проевропейские члены правительства и оппозиция Сербии выступают за национализацию российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), которая попала под американские санкции.

Однако, по мнению основателя партии «Движение социалистов» и экс-вице-премьера Сербии Александра Вулина, урегулирование ситуации с этой компанией возможно лишь через соглашение с Российской Федерацией.

«Проевропейская оппозиция и министры с проевропейскими позициями требуют, чтобы Сербия конфисковала российскую собственность и забрала NIS. Они легко забыли, что именно эти россияне на протяжении десятилетий обеспечивали нам стабильные поставки по минимальным ценам, и еще проще забыли, что только к этим россиянам мы могли обратиться за помощью, когда пытались ввести самопровозглашенное Косово в Интерпол или ЮНЕСКО, или когда в ООН принималась резолюция о геноциде в Сребренице», — отметил Вулин в заявлении.

Как подчеркнул политик, президент Сербии Александр Вучич и абсолютное большинство жителей страны помнят о чести и благодарности, иначе «NIS давно бы "вернули", а Сербия искала бы дорогу в ЕС через поставки боеприпасов Украине и отправку сербских солдат на минные поля».

«Решение по NIS, учитывая прошлое и во имя будущего, должно быть достигнуто исключительно через переговоры с Россией. Конфискация российской собственности стала бы первым, но не последним актом такого рода и позором — тогда пусть готовятся и китайцы», — указано в сообщении.

На прошлой неделе Скупщина Сербии одобрила проект бюджета на 2026 год, где предусмотрено 164 миллиарда динаров (примерно 1,4 миллиарда евро) на случай, если республике придется взять под контроль российско-сербскую NIS. Сербский президент Александр Вучич объявил, что власти страны примут решение по ситуации с «Нефтяной индустрией Сербии» 15 января, если к тому моменту российская сторона не продаст контрольный пакет акций компании третьему лицу.

Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал процедуру остановки из-за отсутствия сырья для переработки в связи с санкциями США. Как сообщил источник в нефтегазовой отрасли, полная остановка завода и всего оборудования займет несколько дней.

По информации сербских властей, оперативных запасов топлива NIS, а также государственных резервов дизельного топлива, бензина и мазута в Сербии хватит до конца января, несмотря на американские санкции.

В обращении после встречи с членами правительства и руководителями энергетических государственных компаний во вторник президент Сербии заявил, что страна не получила ответа от США на запрос о приостановке санкций против «Нефтяной индустрии Сербии», введенных в январе, несколько раз отложенных и вступивших в силу 9 октября.

Президент Вучич сообщил, что правительство поддержало его план предложить Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставить российским владельцам NIS 50 дней на поиск покупателя контрольного пакета акций. Если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет управление компанией на себя, а затем выплатит российской стороне «максимальную цену».

Читайте нас также:
#нефть #санкции #Сербия #экономика #Америка #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мексика стала центром российской шпионской деятельности против США
Изображение к статье: Самое жуткое преступление в Литве за последнее время: говорят о возможном «Суде Линча»
Изображение к статье: Европа движется «в опасном направлении» - Трамп
Изображение к статье: На линии обороны остаются лучшие части ВСУ. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: «Крокодиловы слёзы» не помогли: названа главная ошибка Долиной
Lifenews
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео