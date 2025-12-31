В Новый год Болгария официально завершит интеграцию в ЕС, перейдя на единую европейскую валюту. Страна с населением почти в 6,5 миллионов человек прощается с болгарским левом и становится 21-м членом еврозоны.

Для многих это событие - в числе крупнейших достижений страны с момента перехода Болгарии от советской экономики к свободному рынку в 1989 году.

Невелин Петров, житель Софии, признается: "Я определенно счастлив. Болгария - часть европейского континента и полноправный член Европейского союза, она занимает место среди других развитых и демократических европейских стран. Я убежден, что переход на евро будет способствовать долгосрочному процветанию нашей страны - в интересах будущих поколений".

Болгария - одна из беднейших стран ЕС, при этом, по оценкам Transparency International, еще и одна из самых коррумпированных в блоке.

11 декабря премьер-министр Росен Желязков ушел в отставку на фоне массовых акций протеста, участники которых требовали роспуска кабмина, усиления борьбы с коррупцией и проведения досрочных парламентских выборов. На фоне кризиса болгары остались без согласованного бюджета на следующий год.

В Еврокомиссии заявили, что это не меняет планов по приему Софии, выполнившей необходимые для членства в еврозоне требования. Среди них - уровень инфляции, стабильность обменного курса и дефицит бюджета.

Вступление Болгарии в еврозону подразумевает и членство в Совете управляющих Европейского центрального банка, устанавливающего процентные ставки.