Как бенгальцы изменили наш мир? 0 120

Дом и сад
Дата публикации: 31.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как бенгальцы изменили наш мир?

Один из ключевых символов празднования Нового года.

 

Бенгальские огни имеют свои корни в древней Бенгалии — регионе Индии, расположенном вдоль побережья Бенгальского залива. Именно здесь была создана уникальная смесь веществ, которая при сжигании производит яркий и искристый свет.

Изначально этот метод использовался для подачи сигналов, осуществляемых с помощью горящих бамбуковых трубок, наполненных горючей смесью.

В настоящее время необходимость в таких сигналах отпала, и искристые свечи стали неотъемлемой частью новогодних праздников.

