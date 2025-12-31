Один из ключевых символов празднования Нового года.

Бенгальские огни имеют свои корни в древней Бенгалии — регионе Индии, расположенном вдоль побережья Бенгальского залива. Именно здесь была создана уникальная смесь веществ, которая при сжигании производит яркий и искристый свет.

Изначально этот метод использовался для подачи сигналов, осуществляемых с помощью горящих бамбуковых трубок, наполненных горючей смесью.

В настоящее время необходимость в таких сигналах отпала, и искристые свечи стали неотъемлемой частью новогодних праздников.