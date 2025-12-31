Профсоюз полицейских Германии, запустивший петицию, выступает за запрет на продажу пиротехники частным лицам и за организацию вместо этого публичных мероприятий. Глава МВД ФРГ отказывается от утверждения ограничений.

Петицию о введении общенационального запрета на запуск петард, инициированную профсоюзом полицейских Германии (GdP), к полудню вторника, 30 декабря, подписали около 2,7 млн человек. По данным портала innn.it, проводящего кампанию за запрет, это - самая массовая петиция в истории Германии.

Глава берлинского отделения GdP Штефан Ве (Stephan Weh) потребовал в этой связи встречи с главой МВД Германии Александером Добриндтом (Alexander Dobrindt), отказывающимся от утверждения ограничений.

"Мы не хотим ждать, пока кто-то из наших коллег погибнет из-за этого бессмысленного и безумного ночного взрыва петард. Германия готова переосмыслить Новый год", - процитировала его газета Die Welt.

GdP - за проведение публичных мероприятий

GdP настаивает на запрете продажи пиротехники частным лицам - из соображений безопасности - и предлагает альтернативу в виде централизованно организованных публичных мероприятий.

Председатель GdP Йохен Копельке (Jochen Kopelke) предупредил о "правовом вакууме". "Теперь господин Добриндт должен ответить за итоги Нового года", - считает глава профсоюза.

Решения земель в ФРГ

Между тем, как отметил журнал Der Spiegel, большинство федеральных земель - за то, чтобы более строго регулировать запуск фейерверков на Новый год. Десять земель поддержали эту идею, однако их представления разнятся.

Так, Берлин и Бремен хотят, чтобы земли сами принимали решения о запрете. Бавария поддерживает передачу компетенций на местный, но разрешила бы использование пиротехники. Баден-Вюртемберг, Бранденбург, Гамбург, Гессен, Шлезвиг-Гольштейн и Мекленбург - Передняя Померания - за большее пространство для маневра на локальном уровне. Рейнланд-Пфальц требует создания защитных зон у приютов для животных и зоопарков. Остальные земли отклонили предложение о дополнительных региональных полномочиях.

Нелегальные фейерверки из Восточной Европы

Дискуссия о полном запрете частных фейерверков в новогоднюю ночь разгорается в Германии в конце каждого года, от части из-за серьезных инцидентов. В начале 2025-го в результате несчастных случаев с фейерверками погибли пять человек. Также в новогоднюю ночь были зафиксированы нападения на сотрудников экстренных служб. Наиболее активно за запрет выступает партия "зеленых", а также экологические организации и организации по защите животных.

Фейерверки на Новый год в Германии продаются с 29 по 31 декабря, запускать их разрешено только 31 декабря и 1 января. Несмотря на это, пиротехника нелегально ввозится в Германию из стран Восточной Европы, где нет подобных ограничений. Так, в последние недели полиция и таможенники неоднократно изымали нелегальные фейерверки. Например, в середине декабря берлинская полиция сообщила о конфискации 500 кг петард, ракет, шарообразных бомб и других пиротехнических изделий, которые были обнаружены в фургоне на автобане А12 недалеко от Франкфурта-на-Одере. Таможенные органы регулярно предупреждают, что пиротехника, предлагаемая в соседних странах или в интернете, часто не соответствуют немецким стандартам безопасности.