После долгого рабочего дня легко уснуть под звуки любимого сериала. Некоторые считают, что фоновый шум телевизора — это отличное средство для засыпания, в то время как другие уверены, что это негативно сказывается на качестве сна. Какова же истина?

Согласно опросу среди американских потребителей, 60% людей засыпают с включенным телевизором. Другое исследование показывает, что 31% респондентов в США считает телевизор «отличным средством для сна». Однако ученые предупреждают, что это может быть вредной привычкой.

Специалисты давно изучают влияние телевизора на качество сна. Хотя многим он помогает расслабиться, существуют несколько научно обоснованных «побочных эффектов» такого времяпрепровождения.

Снижение уровня мелатонина, что негативно сказывается на качестве сна.

Мелатонин — это ключевой гормон, который оказывает значительное влияние на наши биологические часы, регулируя циклы сна и бодрствования. Если этот процесс нарушается, у человека могут возникать недомогания (похожие на джетлаг) или развиваться заболевания (при длительных нарушениях).

Мелатонин способствует сну, а темнота активирует его выработку, в то время как свет снижает уровень этого гормона. Поскольку экраны телевизоров излучают свет, они могут подавлять выработку мелатонина, что, в свою очередь, сказывается на качестве сна и может привести к бессоннице.

Ваше подсознание продолжает воспринимать информацию с экрана

Человек может находиться как в сознательном, так и в подсознательном состоянии. Мозг — это удивительный механизм, который даже во время сна продолжает работать, находясь в «подсознательном режиме». Поэтому, когда вы дремлете перед экраном, ваше подсознание продолжает воспринимать и обрабатывать информацию из любимого сериала, что не позволяет вашему мозгу получить полноценный отдых.

Кроме того, многочисленные исследования показывают, что то, что вы смотрите перед сном, влияет на ваше подсознание и сны. Именно поэтому, посмотрев фильмы ужасов на ночь, вы можете столкнуться с кошмарами.

Вы накапливаете «долг» перед организмом

Некоторые исследования показывают, что недосып «заимствует» ресурсы у организма. Считается, что даже неделя качественного сна не может компенсировать одну ночь плохого. Если недостаток сна накапливается, вы будете ощущать хроническую усталость, сонливость и страдать от еще большей бессонницы.

Вы рискуете набрать лишний вес

Одно из исследований установило связь между просмотром телевизора и увеличением веса, даже ожирением. В ходе работы выяснили, что участники, которые засыпали с включенным телевизором, на 17% чаще набирали в среднем по 5 килограммов за 5 лет. Хотя ученые не смогли точно объяснить причины, предполагается, что свет экрана, влияя на уровень мелатонина, нарушает обмен веществ в организме.