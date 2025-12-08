Baltijas balss logotype
Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple 0 674

Техно
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple
ФОТО: Global Look Press

В Китае начали активно рекламировать ИИ, чтобы поиздеваться над Apple.

Китайские производители смартфонов начали усиленно рекламировать функции искусственного интеллекта (ИИ) в рамках борьбы с Apple. Об этом сообщает Financial Times (FT).

По словам журналистов газеты, Honor, Oppo, Xiaomi, Huawei и другие компании отличились усиленным продвижением функций ИИ в своих смартфонах. В материале говорится, что местные IT-гиганты фактически издеваются над Apple. Американская корпорация давно пытается получить разрешение на работу своей нейросети в Китае, но пока у нее ничего не вышло.

Также ИИ-инструменты Apple, доступные в остальном мире, по мнению аналитиков, заметно уступают возможностям китайских нейросетей. «Китайские производители смартфонов явно движутся быстрее и более открыто в разработке ИИ», — заявил изданию аналитик Omdia Лукас Чжун. Так, ИИ-сервис в телефонах Honor может находить скидки и промокоды, Oppo — отслеживать ежедневные расходы.

При этом местные производители признают могущество корпорации Тима Кука. «Apple — поистине великая компания, и вся наша отрасль должна у нее учиться, равняться на нее и даже превосходить», — заявил представитель Honor Сяндун Ли. При этом Ли подчеркнул, что если Apple «действует медленно», то этим должны пользоваться конкуренты.

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #реклама #apple #технологии #смартфоны #Китай
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео