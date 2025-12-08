В качестве примера приводится 4-этажное здание в Валке, возведенное из силикатного кирпича в 1969 году, для коего «обеспечена теплоизоляция фасада здания, защита от ветра и привлекательная отделка». До 31 декабря 2029 года государство запланировало поддержать 10 подобных ремонтов. Между тем, жильцам тоже придется приплатить — в той же Валке собственники квартир платят 2,86 евро в месяц за квадратный метр, «что более не кажется столь ужасным».

Согласно подсчетам директора Финансового департамента энергетики Министерства экономики Селины Абелниеце, в Латвии необходимо провести реконструкцию 26 000 зданий. С 2009 по 2025 год было отремонтировано 1403 здания, на которые из средств Евросоюза потратили 500 549 117,8 евро. Такими темпами, по 88 зданий в год, ремонтик продлится до 2310 года...