Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Панельные дома станут немножко деревянными. Как это? 0 1346

Техно
Дата публикации: 08.12.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Панельные дома станут немножко деревянными. Как это?

Latvijas Avīze пишет о новых, национальных, технологиях строительства: «В восстановлении многоэтажных жилых домов начинают использовать промышленно производимые древесные каркасные панели».

В качестве примера приводится 4-этажное здание в Валке, возведенное из силикатного кирпича в 1969 году, для коего «обеспечена теплоизоляция фасада здания, защита от ветра и привлекательная отделка». До 31 декабря 2029 года государство запланировало поддержать 10 подобных ремонтов. Между тем, жильцам тоже придется приплатить — в той же Валке собственники квартир платят 2,86 евро в месяц за квадратный метр, «что более не кажется столь ужасным».

Согласно подсчетам директора Финансового департамента энергетики Министерства экономики Селины Абелниеце, в Латвии необходимо провести реконструкцию 26 000 зданий. С 2009 по 2025 год было отремонтировано 1403 здания, на которые из средств Евросоюза потратили 500 549 117,8 евро. Такими темпами, по 88 зданий в год, ремонтик продлится до 2310 года...

Читайте нас также:
#Латвия #строительство #энергоэффективность #финансирование #Евросоюз
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Китайские производители смартфонов поиздевались над Apple
Изображение к статье: Все iPhone подешевели в одной стране
Изображение к статье: Обман? В роботе Tesla обнаружили человека
Изображение к статье: Экспериментальный реактор - национальная гордость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео