Это было последнее голосование по бюджету в этом парламенте. И именно предвыборные бури помешали ему работать над сокращением расходов и увеличением доходов. Работа над существенными реформами государственного управления осталась в наследство следующему Сейму.

Экономисты характеризуют бюджет как путь в никуда - за счёт долга и дивидендов государственных предприятий. Руководство и в этом году не дало нужного сигнала - заявляя об экономии и сокращениях, одобрило при этом повышение зарплат в ряде госпредприятий сверх допустимого лимита.

Новогодние обещания у ёлки обычно продиктованы благородными целями, но со временем они тускнеют, а от обещанного отступают. Так произошло и с тем, что парламент включил в бюджет в прошлом году - не повышать зарплаты в бюджетных учреждениях и предприятиях с госкапиталом более чем на 2,6%. В прошлом году Кабинет министров и Сейм поддержали ограничение на увеличение фонда оплаты труда в этом году не более чем на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Это ограничение распространяется на учреждения государственного управления, самоуправления, государственные и муниципальные компании и управления портов. При этом правительство сохраняет за собой право принимать решения об исключениях, например, о приравнивании зарплат сотрудников Министерства внутренних дел к зарплатам сотрудников Министерства обороны.

Министр экономики Виктор Валайнис отмечает, что, по его мнению, "политика как таковая себя оправдала". "Если мы движемся в сторону режима жесткой экономии, то экономить должны все", - отмечает он. Однако цифры говорят о другом.

Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, подсчитал, что общие расходы на оплату труда во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев этого года составили 3,46 млрд евро. Это на 6,7% больше, чем год назад. По мнению Херманиса, если бы все учреждения выполнили обещания политиков, потраченная сумма была бы на 133 миллиона меньше. Но Сейм оставил оговорку в законе о бюджете - в исключительных случаях разрешение на более значительное повышение зарплат всё ещё возможно, и предприятия воспользовались этой возможностью.

Уже летом большинство больниц и медицинских центров обратились к правительству с просьбой разрешить более значительное, чем на 2,6% повышение зарплат медицинским работникам, участвующим в нескольких проектах с иностранным финансированием.