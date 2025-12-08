Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Экономия только на словах? Зачем государство нарушило собственный порог роста зарплат 1 1262

Политика
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Изображение к статье: Экономия только на словах? Зачем государство нарушило собственный порог роста зарплат

Без особых неожиданностей политики приняли на этой неделе главный финансовый документ государства, пишет Tv3.lv.

Это было последнее голосование по бюджету в этом парламенте. И именно предвыборные бури помешали ему работать над сокращением расходов и увеличением доходов. Работа над существенными реформами государственного управления осталась в наследство следующему Сейму.

Экономисты характеризуют бюджет как путь в никуда - за счёт долга и дивидендов государственных предприятий. Руководство и в этом году не дало нужного сигнала - заявляя об экономии и сокращениях, одобрило при этом повышение зарплат в ряде госпредприятий сверх допустимого лимита.

Новогодние обещания у ёлки обычно продиктованы благородными целями, но со временем они тускнеют, а от обещанного отступают. Так произошло и с тем, что парламент включил в бюджет в прошлом году - не повышать зарплаты в бюджетных учреждениях и предприятиях с госкапиталом более чем на 2,6%. В прошлом году Кабинет министров и Сейм поддержали ограничение на увеличение фонда оплаты труда в этом году не более чем на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Это ограничение распространяется на учреждения государственного управления, самоуправления, государственные и муниципальные компании и управления портов. При этом правительство сохраняет за собой право принимать решения об исключениях, например, о приравнивании зарплат сотрудников Министерства внутренних дел к зарплатам сотрудников Министерства обороны.

Министр экономики Виктор Валайнис отмечает, что, по его мнению, "политика как таковая себя оправдала". "Если мы движемся в сторону режима жесткой экономии, то экономить должны все", - отмечает он. Однако цифры говорят о другом.

Янис Херманис, эксперт по финансам и налогам Латвийской конфедерации работодателей, подсчитал, что общие расходы на оплату труда во всех бюджетных учреждениях за 10 месяцев этого года составили 3,46 млрд евро. Это на 6,7% больше, чем год назад. По мнению Херманиса, если бы все учреждения выполнили обещания политиков, потраченная сумма была бы на 133 миллиона меньше. Но Сейм оставил оговорку в законе о бюджете - в исключительных случаях разрешение на более значительное повышение зарплат всё ещё возможно, и предприятия воспользовались этой возможностью.

Уже летом большинство больниц и медицинских центров обратились к правительству с просьбой разрешить более значительное, чем на 2,6% повышение зарплат медицинским работникам, участвующим в нескольких проектах с иностранным финансированием.

Читайте нас также:
#финансы #зарплаты #бюджет #реформы #экономика #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
0
1
1
0
4

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    8-го декабря

    Нельзя перед выборами сокращать чиновников и их зряплаты, это и есть тот электорат, который будет голосовать за тех, кто их туда посадил.

    31
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов
Изображение к статье: Посол Аболтиня — неотъемлемая часть национальной элиты. Эксклюзив!
Изображение к статье: Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем? Эксклюзив!
Изображение к статье: Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео