Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не забывайте — жизнь хороша! Поздравление Абу Мери с Адвентом вызвало бурю 3 1867

Политика
Дата публикации: 08.12.2025
соцсети
Изображение к статье: Не забывайте — жизнь хороша! Поздравление Абу Мери с Адвентом вызвало бурю

Министр здравоохранения Латвии Хосам Абу Мери записал для своих подписчиков в ТикТок видеопоздравление со вторым Адвентом. В ролике представитель "Нового Единства" рассказывает, что любит декабрь, несмотря на погоду, потому что это время ожидания светлого Рождества.

"Декабрь для меня - очень хороший месяц. Потому что я понимаю, что скоро будет Рождество. Это время обычно тёмное, мокрое, иногда бывает холодно, но всё же существует такое особое тепло, которое исходит из того, что мы все ждем Рождество. Во второй Адвент я хочу пожелать всем такого тихого вечера. С теплотой. С любовью. И, конечно, не стоит забывать, что в жизни есть не только проблемы, жизнь также очень красива", - говорит он.

"Слова красивые, но правда ли это", - писали люди.

"Когда денег полные карманы, праздники проходят на уррра. Гробы умершим, деньги ворам".

"Желаю вам ждать платного визита врача пять лет", - не скупились на пожелания люди.

"Я жду своей очереди к доктору. П*** на Рождество", - грубо писали в комментариях.

"Да для вас все месяцы хороши", - отмечал народ.

"Ты сделал многое, чтобы Рождество стало тёмным", - с горечью писали министру жители Латвии.

Но были и те, кто желал министру всего самого светлого и хвалил его профессиональную врачебную деятельность.

Читайте нас также:
#здравоохранение #рождество #социальные сети #праздники #критика #позитивное мышление
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
2
0
12

Оставить комментарий

(3)
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    Жизнь хороша,когда воруешь не спеша.😀

    26
    3
  • Вк
    Виардо кузнецова
    9-го декабря

    На 400 евро пенсии не разгуляешься. Читала сколько недвижимости у этого АБУ Я тридцать лет отработала , была высокая зарплата, а пенсию расчитали , когда была безработица за два последних= года с минималки

    26
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го декабря

    Кем является Хосам, христианином (маронитом), мусульманином - суннитом или мусульманином - шиитом? Если он маронит, то тогда понятна его близость к Адвенту.

    12
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Госконтроль раскритиковал работу министерств: даже мотивированные жители откладывают реновацию домов
Изображение к статье: Посол Аболтиня — неотъемлемая часть национальной элиты. Эксклюзив!
Изображение к статье: Пять бюджетных истин: что ждать латвийцам в году грядущем? Эксклюзив!
Изображение к статье: Теперь можно и помириться? Возможно, правящие передумали рушить нынешнее правительство Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео