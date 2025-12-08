Командам предоставят одну трехминутную паузу на водопой в каждом тайме матчей ЧМ-2026, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Перерыв будут делать в середине таймов.

Данная инициатива получила поддержку со стороны всех сторон, включая медицинскую службу ФИФА. Эта мера предпринята для безопасности футболистов.

При этом, как отметили в ФИФА, паузы не будут зависеть от погодных или температурных условий, чтобы обеспечить командами одинаковые условия.

Игровое время продолжит идти в рамках пауз, но в конце каждого тайма будет добавлено три минуты компенсированного времени, — передает The Athletic.