В финальном матче плей-офф Кубка МЛС 2025 года «Интер Майами» уверенно переиграл «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1.

Таким образом, клуб из Майами впервые в истории стал чемпионом североамериканской лиги.

Интер — Ванкувер — 3:1

Голы: 1:0 — Окампо (8). 1:1 — Ахмед (60). 2:1 — Де Пауль (71). 3:1 — Алленде (96+). «Интер Майами» был основан в 2018 году. Команда играет в МЛС с 2020 года. За это время ей удалось завоевать трофей регулярного чемпионата МЛС (2024) и североамериканский Кубок лиг (2023).

Среди известных игроков, выступающих за клуб Дэвида Бекхэма, выделяются защитник Жорди Альба, полузащитники Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс, и нападающие Лионель Месси и Луис Суарес.