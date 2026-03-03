Саудовская Аравия собралась бомбить Иран 3 773

Дата публикации: 03.03.2026
Изображение к статье: Саудовская Аравия собралась бомбить Иран
ФОТО: Global Look Press

Kan: Израиль уверен в том, что Саудовская Аравия скоро ударит по Ирану.

Израиль уверен в том, что Саудовская Аравия присоединится к ударам по Ирану. Об этом сообщает Kan со ссылкой на источники.

«У нас нет сомнений в том, что Саудовская Аравия вскоре нападет на Иран, после того как он подвергся нападению вчера», — передает портал слова неназванного высокопоставленного чиновника.

По данным израильского «9 Канала», Саудовская Аравия может дать военный ответ на скоординированную атаку Ирана на свои нефтяные объекты.

Ранее научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэльзаявил, что страны Персидского залива могут вступить в конфликт против Ирана и нанести ему удар из-за ракетных обстрелов их территории.

#Иран #Израиль #Саудовская Аравия #политика
