В пресс-релизе Белого дома говорится, что в минувшие выходные президент Трамп принял решение начать операцию «Эпическая ярость» — «масштабную боевую операцию против иранского режима».

Исходя из текста пресс-релиза, предписано именно так называть события в Иране, а не войной.

«Находятся ли США в состоянии войны с Ираном? Президент объявил о крупных боевых операциях против Ирана с четкими достижимыми целями», - говорится в документе.

В «масштабной боевой операции» уже погибло шесть американских военных. Все они были убиты в результате удара иранского дрона по тактическому оперативному центру в порту Шуайба в Кувейте, сообщает CBS News.

Министр обороны Пит Хегсет заявил, что здание было укреплено, а ПВО не смогла сбить все запущенные объекты.

«У вас есть системы ПВО, надвигается много огня, и вы поражаете большую его часть. Но иногда, к сожалению, один снаряд может пролететь мимо. И в этом конкретном случае он попал в тактический оперативный центр, который был укреплен, но это мощное оружие», - заявил Хегсет.

Однако трое американских военных чиновников заявили CBS News, что это здание не было укреплено: это был буквально трейлер, переоборудованный под офисное помещение и защищенный только по бокам железобетонными барьерами, которые не смогли защитить от удара сверху.