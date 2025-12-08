Первая ракетка Латвии Алена Остапенко в обновлённом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде сохранила 23-е место, тогда как Дарья Семенистая выбыла из первой сотни, пишет ЛЕТА.

В новом рейтинге Семенистая потеряла одну позицию и занимает 101-е место.

Среди других латвийских теннисисток Анастасия Севастова поднялась на три места (199-я), Аделина Лачинова совершила скачок на 71 позицию и занимает 565-е место, что является её личным рекордом. Камила Бартоне опустилась на 57 мест (622-я), Беатрисе Зелтиня потеряла две позиции (644-я), Диана Марцинкевич поднялась на 40 мест (749-я), Элза Томасе опустилась на одну позицию (936-я), Сабине Рутлаука прибавила 19 мест (1065-я), а Маргарита Игнатьева (1423-я) не изменила своей позиции.

В первой десятке рейтинга WTA изменений нет. Лидирует белоруска Арина Соболенко, на втором месте полька Ига Швёнтек, за которой следуют американки Кори Гауфф и Аманда Анисимова, представительница Казахстана Елена Рыбакина, затем ещё две американки — Джессика Пегула и Мэдисон Киз, восьмое место занимает итальянка Жасмин Паолини, а десятку лучших замыкают россиянки Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

В парном рейтинге WTA Остапенко завершила сезон на седьмом месте. Дарья Семенистая также сохранила свою позицию (155-я), тогда как Севастова опустилась на четыре позиции (512-я), Бартоне — на две (565-я), Томасе — на четыре (596-я), Марцинкевич — на три (661-я). Тем временем Игнатьева поднялась на 77 мест (874-я), Зелтиня отыграла 157 позиций (932-я), а Лачинова потеряла пять мест (980-я). В парном рейтинге значатся ещё пять латвийских теннисисток, которые находятся ниже 1000-го места.

Сезон в парном рейтинге завершила на первом месте чешка Катерина Синякова.