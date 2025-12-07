Baltijas balss logotype
Политика
Кто с кем сыграет на ЧМ-2026: результаты жеребьевки 0 430

Спорт
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кто с кем сыграет на ЧМ-2026: результаты жеребьевки

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне прошла церемония жеребьевки ЧМ-2026.

По ее итогам определилось, кто с кем сыграет на групповом этапе мундиаля.

Правда, еще нет полного списка участников турнира – пока попадание на ЧМ-2026 гарантировали себе только 42 сборные. Еще шесть команд определятся по итогам стыковых матчей в конце марта 2026 года.

На чемпионате мира по футболу впервые примут участие сразу 48 сборных. Из групп выйдут не только первые две команды, но и большинство третьих (восемь лучших из 12), а плей-офф стартует с 1/16 финала.

Весь турнир растянется на 39 дней (с 11 июня по 19 июля 2026 года). В матче открытия чемпионата мира-2026 на знаменитом стадионе «Ацтека» в Мехико сыграют сборные Мексики и ЮАР

Результаты жеребьевки ЧМ-2026

Группа А: Мексика, Южная Корея, ЮАР, Дания/Чехия/Ирландия/Северная Македония

Группа B: Канада, Швейцария, Катар, Италия/Северная Ирландия/Уэльс/Босния и Герцеговина

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия, Гаити

Группа D: США, Австралия, Парагвай, Турция/Румыния/Словакия/Косово

Группа E: Германия, Эквадор, Кот-д’Ивуар, Кюрасао

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис, Украина/Польша/Швеция/Албания

Группа G: Бельгия, Иран, Египет, Новая Зеландия

Группа H: Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия, Ирак/Боливия/Суринам

Группа J: Аргентина, Австрия, Алжир, Иордания

Группа K: Португалия, Колумбия, Узбекистан, ДР Конго/Ямайка/Новая Каледония

Группа L: Англия, Хорватия, Панама, Гана

#футбол #стадион
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
