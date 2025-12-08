Baltijas balss logotype
Пилот «Макларен» Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»

Спорт
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Пилот «Макларен» Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис стал чемпионом «Формулы-1» сезона-2025.

В заключительной гонке чемпионата в Абу-Даби британец занял третье место. Победителем стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», вторым финишировал партнер Норриса по команде Оскар Пиастри.

По итогам 24 этапов сезона-2025 Норрис набрал 423 очка, Макс Ферстаппен, ставший вторым, уступил британцу 2 очка в личном зачете. Третье место занял Оскар Пиастри, у которого 410 очков.

Ландо Норрис стал чемпионом «Формулы-1» впервые в карьере. До этого победителем личного зачета четыре раза подряд становился Макс Ферстаппен.

#формула 1 #спорт #гонки
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео