Прокуратура должна проводить такую политику наказаний, при которой назначенное в каждом уголовном деле наказание защитит общество, удержит преступников от повторного совершения преступлений и восстановит справедливость, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, который в понедельник в Рижском замке встретился с генеральным прокурором Армином Мейстерсом.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис, Ринкевич поздравил Мейстерса с назначением на должность генерального прокурора, особо отметив роль прокуратуры в укреплении законности и правопорядка.

Президент подчеркнул: реагируя на нарушения законов и добиваясь их соблюдения, прокуратура защищает интересы общества и ценности демократического государства.

"Прокуратура играет важную роль и в формировании латвийской политики наказаний, которая должна стать эффективной настолько, чтобы примененное по каждому уголовному делу наказание - в том числе по делам, связанным с государственной безопасностью, - защищало общество и удерживало преступников от повторных преступлений, а также восстанавливало справедливость", - сказал Ринкевич.

Президент и генпрокурор обсудили актуальные вопросы работы прокуратуры и приоритеты генпрокурора на 2026 год.

Как сообщалось, 20 ноября Сейм назначил на должность генерального прокурора старшего прокурора прокуратуры Рижского судебного округа Армина Мейстерса.

За назначение Мейстерса проголосовали 88 депутатов Сейма, против не было ни одного голоса.

Большинство фракций, представленных в Сейме, а также юридическая комиссия Сейма ранее выразили свою поддержку Мейстерсу.