Несомненно, у кошек и собак имеется память, и она довольно долговечна. По крайней мере, они не забывают своих хозяев, когда те уезжают в отпуск и оставляют их с друзьями или родственниками. Но помнит ли кошка, которую подобрали с улицы, свою жизнь на улице? Или же взрослая собака хранит воспоминания о своих родителях, с которыми рассталась в щенячьем возрасте?

Для того чтобы кошка или собака могли вспоминать события из далекого прошлого, они, как минимум, должны помнить, что произошло всего несколько минут назад. Чтобы изучить особенности кратковременной и долговременной памяти этих животных, ученые проводят различные эксперименты. Например, в рамках одних испытаний животных поощряют за правильное распознавание объектов, которые они ранее видели. В других — просят избегать препятствий, не глядя. В третьих — исследуют, смогут ли животные найти спрятанные лакомства, после того как им покажут, где они находятся.

Как кошки и собаки хранят свои воспоминания

Данные, собранные учеными за последние десятилетия, подтверждают наличие кратковременной памяти у этих видов, а также их способность преобразовывать определенные события и взаимодействия в долговременные воспоминания во время сна. Еще один важный момент — кошки и собаки способны видеть сны, что связано с реорганизацией памяти.

Ярким примером долговременной памяти у собак является история бордер-колли по имени Чейзер, который за три года обучения запомнил названия более тысячи предметов. Однако это не означает, что этот 15-летний пес помнил о своем щенячьем возрасте.

До недавнего времени считалось, что собачий разум ограничен ассоциативными воспоминаниями — животные запоминают лишь взаимосвязь между событиями и своими переживаниями. Проще говоря, исследователи полагали, что собаки помнят такие связи, как прогулка — радость, но не фиксируют детали, например, прогулка — игра с мячом, прогулка — палочка, прогулка — другие собаки.

Однако недавно было опубликовано исследование, которое опровергло эту теорию. В 2016 году венгерские ученые провели эксперимент, в котором собаки должны были имитировать действия, показанные человеком несколько минут назад. Животные смогли воспроизвести эти движения, что указывает на их способность запоминать конкретные детали происходящего. В последующих экспериментах выяснили, что собаки долго могли воспроизводить свои собственные действия, что свидетельствует о наличии эпизодической памяти.

Помнят ли кошки и собаки свою прошлую жизнь?

Таким образом, мы пришли к выводу, что собаки обладают эпизодической памятью и могут детально помнить определенные события. А что насчет кошек? Исследования показали, что кошки возвращаются к мискам, из которых их кормили ранее. Это подтверждает, что у кошек также есть эпизодическая память.

Тем не менее, ученые считают, что кошки и собаки воспринимают свое прошлое иначе, чем люди. Люди могут по желанию извлекать воспоминания и размышлять о них, тогда как животным, вероятно, нужен внешний стимул для воспоминаний. При этом кошки и собаки в большей степени опираются на свое обоняние при формировании воспоминаний. Это подтверждают результаты двух исследований: в одном собаки находили знакомые предметы в темной комнате по запаху, а в другом котята узнавали своих матерей по запаху после долгой разлуки.

Таким образом, можно предположить, что кошки и собаки действительно многое помнят из своей прошлой жизни. Однако для того чтобы воспоминание возникло, им необходим внешний стимул — например, знакомый запах. Ученые отмечают, что животные гораздо более мультисенсорны, чем люди, поэтому их воспоминания могут включать не только визуальные образы, но и запахи.