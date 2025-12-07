Ученые из Японии установили, что среди людей старше 65 лет, имеющих собак, вероятность развития деменции значительно ниже по сравнению с теми, кто не имеет домашних животных. Интересно, что аналогичного эффекта у владельцев кошек не наблюдается.

Это еще одно подтверждение того, что собака — верный друг человека. Однако владельцам кошек не стоит огорчаться! Эти пушистые компаньоны также могут оказывать положительное влияние на здоровье.

Исследование 2021 года предсказывает, что к 2050 году количество случаев деменции в мире увеличится почти втрое, достигнув 152 миллионов. Наибольшее увеличение заболеваемости ожидается в восточной части Африки к югу от Сахары, а также в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Поэтому вопрос о поиске способов замедления распространения этого заболевания становится особенно актуальным.

Японские ученые решили проверить гипотезу о том, могут ли домашние животные, в частности собаки, оказывать влияние на когнитивные функции пожилых людей.

В исследовании приняли участие 11 194 японца в возрасте от 65 до 84 лет. На начальном этапе у всех участников не было диагностировано деменции. Они также заполнили небольшую анкету, в которой указали наличие домашних животных, образ жизни и уровень физической активности.

Через четыре года ученые провели оценку здоровья всех участников, включая выявление любых форм слабоумия.

Влияние собак на здоровье: результаты исследования в цифрах

После учета различных факторов, исследователи рассчитали коэффициенты риска развития деменции у владельцев собак, владельцев кошек и у тех, кто не имеет домашних животных. Результаты показали, что у владельцев собак коэффициент составил 0,6, в то время как у владельцев кошек он оказался значительно выше — 0,98. Показатель для людей без домашних животных составил 1.

Далее исследователи учли еще один важный фактор — уровень физической активности. Это также оказало значительное влияние, особенно на владельцев собак. У тех, кто регулярно занимался физическими упражнениями и имел собак, коэффициент вероятности развития деменции составил всего 0,37.

В то же время у владельцев собак, не занимающихся спортом, коэффициент шансов значительно возрос — до 0,89 по сравнению с людьми без собак, ведущими малоподвижный образ жизни.

Таким образом, владельцы собак действительно имеют значительно меньшую вероятность развития деменции, но только при условии регулярных прогулок с питомцем, общения с другими владельцами собак и занятий физической активностью.

Авторы исследования отмечают, что доля владельцев собак и кошек в Японии ниже, чем в западных странах. Поэтому важно провести дополнительные исследования для изучения этого эффекта в других регионах мира.