Группа исследователей из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук и Ливанского университета обнаружила самый ранний известный ископаемый комар в ливанском янтаре, датируемом нижним меловым периодом (около 100 миллионов лет назад). Эти хорошо сохранившиеся насекомые представляют собой двух самцов одного вида с колющим ротовым аппаратом, что позволяет предположить, что они могли сосать кровь.

Группа ученых из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук и Ливанского университета сделала важное открытие, обнаружив самый ранний из известных ископаемых комаров в янтаре нижнего мела, возраст которого составляет около 100 миллионов лет. Эти прекрасно сохранившиеся насекомые представляют собой двух самцов одного вида с колющим ротовым аппаратом, что наводит на мысль о том, что они могли сосать кровь.

«Ливанский янтарь является старейшим янтарем с богатым биологическим содержимым. Это крайне важный материал, так как его формирование совпадает с появлением и распространением цветковых растений, что имеет значительные последствия для совместной эволюции опылителей и цветковых растений», — отмечает соавтор исследования Дэни Азар.

Семейство комаров Culicidae включает более 3000 различных видов. По словам исследователей, новые данные указывают на то, что в прошлом самцы комаров также могли питаться кровью.

Самки комаров являются кровососущими насекомыми, что сделало их основными переносчиками инфекционных заболеваний. Считается, что гематофагия у насекомых возникла в результате эволюционного перехода от колюще-сосущего ротового аппарата, который использовался для извлечения растительных соков. Например, кровососущие блохи, вероятно, произошли от насекомых, питающихся нектаром. Однако изучение эволюции кровопитания представляет собой сложную задачу, отчасти из-за недостатка данных в окаменелостной летописи насекомых.

В новом исследовании ученые описывают двух самцов комаров с колющим ротовым аппаратом, у которых была острая треугольная нижняя челюсть с мелкими зубчиками.

Исследователи сообщают, что сохранение комаров в янтаре указывает на более раннее распространение семейства комаров, относящееся к раннему меловому периоду. Это также предполагает, что эволюция гематофагии была более сложной, чем считалось ранее, поскольку в далеком прошлом существовали самцы, которые могли питаться кровью.

Причины того, почему в настоящее время остались только кровососущие самки, ученые пока не могут объяснить.