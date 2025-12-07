Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Зоопсихолог выделила три породы собак, подходящие для семей с детьми 0 287

В мире животных
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зоопсихолог выделила три породы собак, подходящие для семей с детьми

Зоопсихолог Дарья Нойкина поделилась информацией о лучших породах собак для семей, где есть дети.

 

«Существует распространенное мнение, что для семьи с ребенком лучше выбрать маленькую собаку, но это заблуждение. Оно основано на том, что такое животное якобы не сможет причинить серьезного вреда, и даже в случае укуса, это будет незначительно. На самом деле, в семье с маленьким ребенком собака должна быть достаточно крупной, уравновешенной и послушной», — объяснила специалист. Крупная собака не сможет причинить вред ребенку по неосторожности. Послушный питомец легко поддается управлению. А уравновешенность необходима, чтобы собака не лаяла без причины, не кусала ребенка и не проявляла агрессии.

По словам Дарьи Нойкиной, традиционно для жизни в семьях с детьми подходят лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и английский бульдог. Лабрадор-ретривер — одна из самых умных пород с устойчивой психикой, которая прекрасно ладит с людьми. «Эта собака с радостью проводит время с детьми, не реагирует на громкие крики и неаккуратные прикосновения, охотно играет с ними. Она позволяет себя обнимать и гладить до тех пор, пока это не надоест ребенку», — рассказала эксперт.

Лабрадора-ретривера часто путают с золотым ретривером, однако между ними есть внешние отличия. Обе породы подходят для семей с детьми. «Золотой ретривер общителен, энергичен, легко поддается обучению, не склонен к агрессии и активно используется в качестве терапевтической собаки. Он станет отличным компаньоном для детей любого возраста благодаря своему необычайному терпению», — подчеркнула Дарья Нойкина.

Тройку завершает английский бульдог. Несмотря на свою брутальную внешность, эта порода давно утратила бойцовские качества и теперь считается отличным компаньоном. «Современные представители породы неагрессивны. Это ласковые и ленивые собаки, которые с удовольствием отдыхают рядом со своим хозяином. И хотя «англичанин» не будет в восторге от длительных игр с детьми, он точно не укусит», — отметила зоопсихолог.

Важно помнить, что, какой бы уравновешенной, толерантной к детям и общительной ни считалась порода, индивидуальные особенности и воспитание конкретной собаки имеют большое значение. «Поэтому, если вы серьезно задумались о том, чтобы завести собаку в семью с детьми, лучше всего обратиться к кинологу или зоопсихологу за советом», — резюмировала Дарья Нойкина.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Почему самцы комаров когда-то сосали кровь, а теперь стали вегетарианцами?
Изображение к статье: У мышей может быть способность к самопознанию
Изображение к статье: В столице Новой Зеландии впервые за более чем 150 лет вылупились птенцы киви
Изображение к статье: Кошатники подвержены риску шизофрении — новое исследование

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео