«Существует распространенное мнение, что для семьи с ребенком лучше выбрать маленькую собаку, но это заблуждение. Оно основано на том, что такое животное якобы не сможет причинить серьезного вреда, и даже в случае укуса, это будет незначительно. На самом деле, в семье с маленьким ребенком собака должна быть достаточно крупной, уравновешенной и послушной», — объяснила специалист. Крупная собака не сможет причинить вред ребенку по неосторожности. Послушный питомец легко поддается управлению. А уравновешенность необходима, чтобы собака не лаяла без причины, не кусала ребенка и не проявляла агрессии.

По словам Дарьи Нойкиной, традиционно для жизни в семьях с детьми подходят лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и английский бульдог. Лабрадор-ретривер — одна из самых умных пород с устойчивой психикой, которая прекрасно ладит с людьми. «Эта собака с радостью проводит время с детьми, не реагирует на громкие крики и неаккуратные прикосновения, охотно играет с ними. Она позволяет себя обнимать и гладить до тех пор, пока это не надоест ребенку», — рассказала эксперт.

Лабрадора-ретривера часто путают с золотым ретривером, однако между ними есть внешние отличия. Обе породы подходят для семей с детьми. «Золотой ретривер общителен, энергичен, легко поддается обучению, не склонен к агрессии и активно используется в качестве терапевтической собаки. Он станет отличным компаньоном для детей любого возраста благодаря своему необычайному терпению», — подчеркнула Дарья Нойкина.

Тройку завершает английский бульдог. Несмотря на свою брутальную внешность, эта порода давно утратила бойцовские качества и теперь считается отличным компаньоном. «Современные представители породы неагрессивны. Это ласковые и ленивые собаки, которые с удовольствием отдыхают рядом со своим хозяином. И хотя «англичанин» не будет в восторге от длительных игр с детьми, он точно не укусит», — отметила зоопсихолог.

Важно помнить, что, какой бы уравновешенной, толерантной к детям и общительной ни считалась порода, индивидуальные особенности и воспитание конкретной собаки имеют большое значение. «Поэтому, если вы серьезно задумались о том, чтобы завести собаку в семью с детьми, лучше всего обратиться к кинологу или зоопсихологу за советом», — резюмировала Дарья Нойкина.