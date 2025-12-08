Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Тяжелая судьба священных бабуинов: как египтяне ухаживали за «божественными» обезьянами? 0 139

В мире животных
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Тяжелая судьба священных бабуинов: как египтяне ухаживали за «божественными» обезьянами?

На протяжении тысячелетий, начиная с IX века до нашей эры и заканчивая IV веком нашей эры, древние египтяне почитали различные животные виды и мумифицировали их в религиозных целях. Среди этих священных существ были бабуины. Эти обезьяны не обитали на территории Древнего Египта, и до сих пор ученым известно не так много о том, откуда они были привезены и как их содержали.

 

Чтобы заполнить этот пробел, группа исследователей из Бельгийского Королевского института естественных наук, статья которых опубликована в журнале PLOS ONE, провела исследование скелетных останков 36 мумий бабуинов, найденных в так называемой Долине обезьян, расположенной на западном берегу Нила напротив Луксора.

Мумии, датируемые периодом с 800 по 500 годы до нашей эры, принадлежали бабуинам разных возрастов. Разнообразные повреждения, деформации и другие аномалии костей свидетельствуют о том, что все обезьяны страдали от множества обменных заболеваний, вызванных плохим питанием и хроническим недостатком солнечного света, вероятно, из-за того, что они родились и жили в неволе. Похожие патологии были также обнаружены у мумий бабуинов из двух других мест, что указывает на то, что такое обращение со священными обезьянами было распространено по всему Древнему Египту.

Ученые также пришли к выводу, что предки священных бабуинов, популяцию которых разводили египтяне, были пойманы в верховьях Нила на территории современного Судана, а также на Африканском Роге и южной части Аравийского полуострова.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: История возникновения кошек породы сфинкс и их лысая особенность
Изображение к статье: Общественные организации требуют запретить привязное содержание коров
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
Изображение к статье: Почему так сложно разводить панд?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Ну чем они были не пара. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: «Хватит!» Каллас пригрозила Китаю
В мире
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео