На протяжении тысячелетий, начиная с IX века до нашей эры и заканчивая IV веком нашей эры, древние египтяне почитали различные животные виды и мумифицировали их в религиозных целях. Среди этих священных существ были бабуины. Эти обезьяны не обитали на территории Древнего Египта, и до сих пор ученым известно не так много о том, откуда они были привезены и как их содержали.

Чтобы заполнить этот пробел, группа исследователей из Бельгийского Королевского института естественных наук, статья которых опубликована в журнале PLOS ONE, провела исследование скелетных останков 36 мумий бабуинов, найденных в так называемой Долине обезьян, расположенной на западном берегу Нила напротив Луксора.

Мумии, датируемые периодом с 800 по 500 годы до нашей эры, принадлежали бабуинам разных возрастов. Разнообразные повреждения, деформации и другие аномалии костей свидетельствуют о том, что все обезьяны страдали от множества обменных заболеваний, вызванных плохим питанием и хроническим недостатком солнечного света, вероятно, из-за того, что они родились и жили в неволе. Похожие патологии были также обнаружены у мумий бабуинов из двух других мест, что указывает на то, что такое обращение со священными обезьянами было распространено по всему Древнему Египту.

Ученые также пришли к выводу, что предки священных бабуинов, популяцию которых разводили египтяне, были пойманы в верховьях Нила на территории современного Судана, а также на Африканском Роге и южной части Аравийского полуострова.