Общественные организации требуют запретить привязное содержание коров

В мире животных
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Общественные организации требуют запретить привязное содержание коров

Европейская потребительская организация Foodwatch настаивает на запрете привязного содержания молочного скота на фермах, утверждая, что этот метод является негуманным и причиняет страдания животным. Об этом говорится в публикации на официальном сайте организации.

 

По информации Foodwatch, в настоящее время более миллиона голов крупного рогатого скота (КРС) на 28 тысячах фермах в Германии содержатся на привязи. В 2021 году в стране было принято решение о введении запрета на «привязное содержание молочного скота в течение 10 лет». Тем не менее, организация утверждает, что соответствующий законопроект, представленный Министерством сельского хозяйства Германии, «застрял на стадии голосования в кабинете министров».

После публикации первого проекта закона многие фермеры в Германии выступили против его реализации, поскольку более 30% коров в Баварии содержатся на привязи круглый год.

Зоозащитные организации заявляют о намерении добиться полного запрета на этот способ содержания КРС. По их мнению, возможный компромисс, при котором животные будут находиться на привязи только в зимний период, нарушает закон о защите животных, так как мешает естественному поведению коров. Foodwatch также ссылается на ветеринарные исследования, которые показывают, что молочные коровы, содержащиеся на привязи, часто страдают от болезненных инфекций вымени.

Оставить комментарий

