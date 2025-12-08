Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Работник спортивного клуба за сексуальное насилие над детьми приговорен к 12 годам 0 336

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Изображение к статье: Работник спортивного клуба за сексуальное насилие над детьми приговорен к 12 годам

В понедельник Рижский городской суд приговорил бывшего представителя спортивного клуба "Бабите" Гирта Еске за сексуальное насилие над детьми к 12 годам лишения свободы и надзору пробации на пять лет, выяснило агентство ЛЕТА в суде.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в Рижском окружном суде.

Адвокат обвиняемого Индулис Буковскис заявил Латвийскому телевидению, что, выполняя просьбу своего подзащитного, сейчас комментариев давать не будет, в том числе он не ответил на вопрос, будет ли обжалован приговор.

В прокуратуре агентству ЛЕТА подтвердили, что Еске признан виновным в четырех преступных деяниях, предусмотренных частью четвертой статьи 160 уголовного закона.

Частично удовлетворены требования представителей особо уязвимых потерпевших о компенсации морального вреда в размере 10 000 евро за каждое преступное деяние.

Обвиняемый признал вину и сотрудничал с обвинителем, выбрав упрощенную форму завершения уголовного процесса - соглашение о признании вины и наказании, которое предусматривало лишение свободы сроком на десять лет, сообщили в прокуратуре.

Соглашение в суде не было утверждено: после его заключения представители потерпевшего решили реализовать свои права и подали заявления о компенсации морального вреда. В связи с этим суд перешёл на устный процесс и рассмотрел дело с проверкой доказательств только по части заявленных компенсаций, пояснили в прокуратуре.

Государственное обвинение считает постановление суда справедливым урегулированием уголовно-правовых отношений, достигнутым при разумной реализации всеми вовлеченными своих прав и обязанностей, отметила прокуратура.

Ранее Государственная полиция в заявлении для СМИ указала, что передала в прокуратуру для начала уголовного преследования уголовный процесс в отношении мужчины 1983 года рождения - менеджера одного из футбольных клубов, подозреваемого в сексуальном насилии над тремя малолетними лицами, которое произошло в марте и апреле этого года. Подозреваемому в качестве меры пресечения было избрано заключение под стражу.

Уголовный процесс начат в этом году 21 апреля на основании предоставленных родителями детей сведений о том, что с их детьми совершались действия сексуального характера со стороны менеджера футбольного клуба с 17 апреля по 19 апреля во время поездки, организованной футбольным клубом.

21 апреля был задержан мужчина 1983 года рождения.

В ходе дальнейшего расследования был выявлен еще один случай сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего, произошедший в марте этого года в Латвии.

За такое деяние уголовный закон предусматривает лишение свободы от пяти до 15 лет с надзором пробации до пяти лет.

Еске баллотировался на выборах самоуправлений в Марупском крае по списку Латвийского объединения регионов (ЛОР). Он, правда, не был членом ЛОР, но был включен в список как представитель местного спортивного сообщества.

После задержания Еске Латвийская федерация футбола заявила, что Еске отстранен от любых связанных с футболом действий.

По информации "Firmas.lv", Еске принадлежит рекламная компания "Mpresto". Оборот предприятия в прошлом году составил 111 388 евро, а прибыль - 78 417 евро.

Читайте нас также:
#прокуратура #судебный процесс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
2
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Можно ли было уберечь пенсионерку от трагедии, если бы самоуправление действовало активнее
Изображение к статье: Смерть двух строителей на восточной границе: ответственные службы уклоняются от конкретики
Изображение к статье: Пандемии давно нет, а дело о подделке Римшевичем сертификата вакцинации от Covid-19 все еще рассматривает суд
Изображение к статье: Полковник Михайлов воплощал типовые качества российского силовика. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире
Изображение к статье: Жители ледового континента могут гулять на свежем воздухе без вреда для здоровья. Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Раскрыта жестокая правда о переработке пластика: как на самом деле выглядит этот процесс Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Им есть что вспомнить о бурной молодости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Не стирай это в машинке: 6 неожиданных вещей, которые легко испортить
Люблю!
Изображение к статье: Подушка безопасности: сколько денег нужно иметь на черный день и как их накопить
Люблю!
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео