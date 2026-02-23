До недавнего времени я за ней ухаживала просто по-соседски — оплачивала ее счета, приносила продукты, следила за порядком и т.д. Но в последнее время у меня у самой возникли проблемы со здоровьем, передвигаюсь с трудом только по квартире.

Нам обеим необходим уход на дому, но сами прийти в социальную службу не можем, а родственников и знакомых, которые могли бы сделать это вместо нас или от нашего имени, у нас нет — обе одинокие.

Можно ли обратиться за помощью дистанционно? И как это можно сделать? И есть ли службы, которые помогают людям именно с нарушениями психического характера? Читательница bb.lv»

Антра Габре, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления:

– Если человек по каким-либо объективным причинам не может лично посетить Рижскую социальную службу лично, ему следует позвонить по номеру 67105048 или 1201 и сообщить о своей ситуации.

Информация будет передана соответствующему сотруднику, который свяжется с человеком и, в случае необходимости, посетит его по месту жительства. Сотрудник на месте оценит, какая конкретно помощь необходима, а также договорится о том, каким образом и в каком объеме данная помощь будет предоставляться.