Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижанке нужна помощь социальной службы, дойти до соцслужбы Риги она не может: что делать? 0 3082

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рижанке нужна помощь социальной службы, дойти до соцслужбы Риги она не может: что делать?

«Моя соседка — одинокая пенсионерка, инвалид (нарушения психического характера, но не агрессивна). Неоднократно лечилась в психоневрологической больнице.

До недавнего времени я за ней ухаживала просто по-соседски — оплачивала ее счета, приносила продукты, следила за порядком и т.д. Но в последнее время у меня у самой возникли проблемы со здоровьем, передвигаюсь с трудом только по квартире.

Нам обеим необходим уход на дому, но сами прийти в социальную службу не можем, а родственников и знакомых, которые могли бы сделать это вместо нас или от нашего имени, у нас нет — обе одинокие.

Можно ли обратиться за помощью дистанционно? И как это можно сделать? И есть ли службы, которые помогают людям именно с нарушениями психического характера? Читательница bb.lv»

Антра Габре, координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления:

– Если человек по каким-либо объективным причинам не может лично посетить Рижскую социальную службу лично, ему следует позвонить по номеру 67105048 или 1201 и сообщить о своей ситуации.

Информация будет передана соответствующему сотруднику, который свяжется с человеком и, в случае необходимости, посетит его по месту жительства. Сотрудник на месте оценит, какая конкретно помощь необходима, а также договорится о том, каким образом и в каком объеме данная помощь будет предоставляться.

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #одиночество
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
8
3
0
5
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пенсия, равная стоимости 63 кг колбасы
Изображение к статье: Женщины Латвии по-прежнему ощущают неравенство в семье и оплате труда
Изображение к статье: В четверг на побережье усилится ветер
Изображение к статье: Трезвость или бедность? Почему в Латвии стали меньше пить пиво Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
1
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему 20 тысяч муниципальных квартир стоят пустыми?
Наша Латвия
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео