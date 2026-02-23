Baltijas balss logotype
Работодатели могут подать заявки на летнее трудоустройство школьников 1 386

Наша Латвия
Дата публикации: 23.02.2026
LETA
Изображение к статье: Работодатели могут подать заявки на летнее трудоустройство школьников

С сегодняшнего дня Государственное агентство занятости (NVA) начинает приём заявок от работодателей для реализации программы занятости школьников летом 2026 года, сообщили агентству LETA в NVA.

Работодатели должны подать заявку до 15 марта в цифровом формате — через портал CV и вакансий NVA, заполнив анкету с информацией о предлагаемых школьникам вакансиях.

Директор департамента мер занятости NVA Павел Белисов пояснил, что программа летней занятости школьников позволяет работодателям в летний период привлекать дополнительную рабочую силу с государственной поддержкой, а молодёжи — получить ценный трудовой опыт, развить навыки и познакомиться с рабочей средой.

Белисов призывает не откладывать подачу заявок на последний момент, поскольку они будут рассматриваться в порядке поступления, а спрос на софинансируемые государством рабочие места может превысить доступный бюджет программы.

Поданные работодателями заявки и их соответствие условиям программы будет оценивать комиссия по отбору исполнителей активных мер занятости NVA, которая примет решение об одобрении или отказе.

О принятом решении работодателя уведомят электронно через официальный электронный адрес предприятия. В случае положительного решения NVA предложит заключить договор о создании утверждённых рабочих мест.

Решение о проведении второго этапа приёма заявок (предварительно запланированного с 30 марта по 15 апреля) будет принято после завершения первого этапа с учётом спроса и доступного финансирования.

Программа летней занятости школьников будет реализована с 1 июня по 31 августа.

Работодатель, трудоустроивший школьника при поддержке NVA, получит дотацию в размере 50% от установленной в стране минимальной месячной заработной платы. Если трудоустраивается школьник с инвалидностью, дотация составит 100% минимальной месячной зарплаты. NVA оплатит обязательный медосмотр (если он предусмотрен законодательством), застрахует школьника от несчастных случаев на рабочем месте и предоставит дотацию на оплату наставника.

Работодатель обязуется обеспечить доплату к зарплате, уплату налогов и компенсацию за неиспользованный отпуск.

Месячная заработная плата школьника при полной занятости должна быть не ниже установленной в стране минимальной зарплаты — 780 евро до уплаты налогов.

В программе участвуют школьники в возрасте от 15 до 20 лет, обучающиеся в общеобразовательных, специальных или профессиональных учебных заведениях. Продолжительность работы составляет от одного до двух месяцев. Работодатель может договориться о работе с конкретным школьником.

NVA напоминает, что школьников запрещено привлекать к работам, связанным с повышенным риском для их безопасности, здоровья, нравственного развития или благополучия.

В 2025 году в программе приняли участие 830 работодателей, которые предложили 7173 рабочих места по 254 профессиям. В мероприятии участвовали 11 127 молодых людей.

#образование #молодежь #трудоустройство #школьники
