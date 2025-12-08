Baltijas balss logotype
Завтра в Латвии начинается эпидемия гриппа

Наша Латвия
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Изображение к статье: Завтра в Латвии начинается эпидемия гриппа

В Латвии началась эпидемия гриппа, сообщил агентству LETA Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

ЦПКЗ объявляет о начале эпидемии гриппа со вторника, 9 декабря, на основании информации о данных мониторинга гриппа, предоставленной Национальной микробиологической референс-лабораторией.

С 1 по 7 декабря доля положительных образцов на грипп в NMRL резко возросла — до 18,1% по сравнению с 9,1% неделей ранее. Таким образом, порог эпидемии превышен.

ЦПКЗ продолжает собирать другие данные мониторинга гриппа за этот период, которые будут опубликованы в еженедельном отчете.

Специалисты напоминают, что наиболее тяжело гриппом болеют пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - сердечно-сосудистыми, легочными и почечными заболеваниями, сахарным диабетом, а также онкологические больные, пациенты с хроническими инфекциями и люди с ослабленным иммунитетом. Грипп особенно опасен для маленьких детей и беременных женщин.

Лучшая защита от гриппа и осложнений, вызванных гриппом, — это вакцинация. Учитывая, что иммунитет формируется в течение 10–14 дней после вакцинации, а распространение гриппа обычно продолжается до конца мая, вакцинироваться от гриппа не поздно даже во время эпидемии, особенно если планируется получение медицинских услуг, например, плановая операция или лечение в стационарном медицинском учреждении, подчеркивают специалисты.

На веб-сайте ЦПКЗ размещена информация о том, в каких лечебных учреждениях можно получить оплачиваемую государством вакцинацию от гриппа для пациентов из группы риска, если в практике семейного врача вакцины недоступны. Список пополняется и корректируется в зависимости от доступности вакцин, сообщает ЦПКЗ.

Чтобы избежать заражения, необходимо также соблюдать общие меры профилактики, например, специалисты призывают по возможности реже посещать общественные места, где собирается много людей, меньше пользоваться общественным транспортом, часто и тщательно мыть руки или дезинфицировать их с помощью дезинфицирующего средства для рук. Также важно избегать прикосновений к лицу грязными руками.

Специалисты также призывают соблюдать правила гигиены дыхательных путей и кашля — прикрывать рот и нос салфеткой или локтем, а затем мыть руки. Также необходимо регулярно проветривать помещения и дезинфицировать поверхности, к которым часто прикасаются люди.

ЦПКЗ подчеркивает, что важно избегать прямого контакта с больными людьми, а также, по возможности, соблюдать принцип физического дистанцирования в общественных местах. В условиях повышенного риска заражения, особенно лицам, относящимся к группе риска, рекомендуется использовать медицинскую маску или респиратор, закрывающий нос и рот.

Специалисты напоминают, что пациентам с признаками острого респираторного заболевания важно оставаться дома, связаться с врачом по телефону и следовать его рекомендациям.

Во время эпидемии гриппа оплачиваются визиты семейных врачей к больным гриппом, если пациент проживает в зоне основной деятельности врача. Эти пациенты должны оплатить визит в размере установленной государством платы за посещение врача — 2,85 евро.

Оставить комментарий

(2)
  • Вк
    Виардо кузнецова
    9-го декабря

    Мне не делали операцию, пока не привезла справку о вакцинации против гриппа, только тогда я поняла насколько прививка помогает. Вся палата болела гриппом, причем грипп А . Длился у меня один час, утром температура поднялась до 38 в шесть утра, а в восем утра все прошло. С тех пор мы делаем прививки каждый год.Глупца, кто их не делает

    2
    19
  • ПП
    Просто Прохожий
    8-го декабря

    А во сколько эпидемия начинается ЦПКЗ не сообщал?

    45
    3

