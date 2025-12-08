Рижское самоуправление рассмотрит возможность организации паромного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей.

Комитет городского развития Рижской думы сегодня решил передать инициативу жителей о создании паромной линии на рассмотрение департаменту городского развития.

На заседании комитета депутат Вячеслав Степаненко (СВ/ОМ) призвал поддержать эту инициативу, отметив, что сейчас на общественном транспорте в час-пик от одного района до другого приходится ехать по два часа, а на пароме хватило бы 15 минут.

По мнению политика, паромное сообщение между Вецмилгрависом и Болдераей решит проблемы передвижения жителей двух крупных районов Риги.

Как агентству ЛЕТА стало известно в Рижской думе, под коллективным заявлением о паромном сообщении подписались 2850 жителей. После проверки подписей действительной признана 2331 подпись.

Жители обратились в самоуправление с просьбой обеспечить регулярное паромное сообщение по маршруту Вецмилгравис-Болдерая.