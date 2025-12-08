Baltijas balss logotype
15 минут вместо двух часов. В Риге думают о пароме между Вецмилгрависом и Болдераей 3 1698

Наша Латвия
Дата публикации: 08.12.2025
LETA
Рижское самоуправление рассмотрит возможность организации паромного сообщения между Вецмилгрависом и Болдераей.

Комитет городского развития Рижской думы сегодня решил передать инициативу жителей о создании паромной линии на рассмотрение департаменту городского развития.

На заседании комитета депутат Вячеслав Степаненко (СВ/ОМ) призвал поддержать эту инициативу, отметив, что сейчас на общественном транспорте в час-пик от одного района до другого приходится ехать по два часа, а на пароме хватило бы 15 минут.

По мнению политика, паромное сообщение между Вецмилгрависом и Болдераей решит проблемы передвижения жителей двух крупных районов Риги.

Как агентству ЛЕТА стало известно в Рижской думе, под коллективным заявлением о паромном сообщении подписались 2850 жителей. После проверки подписей действительной признана 2331 подпись.

Жители обратились в самоуправление с просьбой обеспечить регулярное паромное сообщение по маршруту Вецмилгравис-Болдерая.

#Рига #инициатива #общественный транспорт #паромное сообщение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    8-го декабря

    Если этот паром будет ходить туда - сюдам пару - тройку раз в день, то он никаких проблем не решит.

    23
    4
  • bt
    bory tschist
    Mr.FGJCNJK
    8-го декабря

    Mr.FGJCNJK-al´кулибин! ты бы подсказал результат заключения твоей серой выцветшей серой массы – как надо решить эти проблемы. ... может, купишь, голoж.пый, и сдашь в аренду – ещё пару-другую паромов?

    4
    9
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Mr.FGJCNJK
    9-го декабря

    борейша, таки перестань умничать и иди домой, ты же обещал взбить яйцЫ на гогли - могли!

    2
    1
Видео