Экономика России идёт ко дну: Путин призвал к немедленным переменам 2 809

Бизнес
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Экономика России идёт ко дну: Путин призвал к немедленным переменам

У России из-за санкций ЕС и США огромные потери и дыры в бюджете, поэтому Путин потребовал запустить план правительства для роста национальной экономики.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам потребовал немедленно запустить подготовленный правительством план структурных изменений в экономике.

Этот план, рассчитанный на период до 2030 года, должен привести к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также к росту потребления отечественных товаров.

#санкции #бюджет #экономика #Россия #политика
Оставить комментарий

(2)
  • A
    Aleks
    9-го декабря

    В России,действительно,не все так хорошо,как некоторые думают...Исчезают целые отрасли,а виноватых нет и дело то совсем не в санкциях...Эти отрасли вели к краху... Как говорит Платошкин,надоело слышать :Вечерело,смеркалось...У каждой ошибки,саботажа или предательства есть ФИО,но Царь ,при котором закрывались болъницы,школы,рушили заводы и фабрики вместе с сельским хозяйством,не причем,естественно Это все бояре,а он так,погулять пришел во власть,где сидит уже 25 лет и говорит все красивые слова ,когда давно надо навести порядок,но тогда придется пересажать всех своих друзей,а это уже антисемитизм😂,а так же начальников всех силовых структур,которые и сами становятся миллионерами и другим не мешают 😈👽

    3
    2
  • Д
    Дед
    8-го декабря

    Только за этот год таких прогнозов написали уже не меньше трех десятков. А латышская экономика давно уже копает с отбойным молотком.

    24
    4

