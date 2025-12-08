У России из-за санкций ЕС и США огромные потери и дыры в бюджете, поэтому Путин потребовал запустить план правительства для роста национальной экономики.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам потребовал немедленно запустить подготовленный правительством план структурных изменений в экономике.

Этот план, рассчитанный на период до 2030 года, должен привести к созданию современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также к росту потребления отечественных товаров.