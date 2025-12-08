Спецслужбы стран НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear, где хранится часть замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники пишет бельгийская газета Le Soir.

«В период с 2015 по 2024 год французский сотрудник Euroclear совершил 155 перелетов в Россию и обратно. Сотрудник разведки одной страны — члена НАТО счел эти поездки подозрительными», — утверждает издание.

По его информации, этот сотрудник, якобы посещающий Россию, совершал поездки по личным причинам, а сам он не занимает руководящих должностей.

Ранее в Euroclear призвали Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении использования российских активов.