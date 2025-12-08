Soir: спецслужбы НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear.
Спецслужбы стран НАТО начали слежку за сотрудниками депозитария Euroclear, где хранится часть замороженных российских активов. Об этом со ссылкой на источники пишет бельгийская газета Le Soir.
«В период с 2015 по 2024 год французский сотрудник Euroclear совершил 155 перелетов в Россию и обратно. Сотрудник разведки одной страны — члена НАТО счел эти поездки подозрительными», — утверждает издание.
По его информации, этот сотрудник, якобы посещающий Россию, совершал поездки по личным причинам, а сам он не занимает руководящих должностей.
Ранее в Euroclear призвали Еврокомиссию соблюдать международное право в отношении использования российских активов.
Оставить комментарий