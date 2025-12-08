Baltijas balss logotype
Господство США поставлено под угрозу 0 350

В мире
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Господство США поставлено под угрозу
ФОТО: Global Look Press

Politico: задержки поставок оружия союзникам ставят господство США под угрозу.

Задержки в поставках американского оружия союзникам ставят господство США под угрозу. Об этом журналу Politico сообщил высокопоставленный сотрудник оборонной компании.

«Неудачи в осуществлении поставок вовремя ставят американское господство под угрозу», — рассказал собеседник издания на условиях анонимности.

По его словам, длящиеся много лет перебои в оборонных поставках вынуждают европейских союзников Штатов думать об альтернативном импорте оружия из других стран. В качестве потенциального поставщика вооружений рассматривается Южная Корея, отметил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что европейские страны сейчас готовятся к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году.

#США #оружие #Европа #геополитика #Южная Корея #Россия #оборонная промышленность #политика #Венгрия
