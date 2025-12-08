Baltijas balss logotype
Способы применения фруктов и овощей для уборки в доме 0 130

Дом и сад
Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Способы применения фруктов и овощей для уборки в доме

Для приятной уборки выбирайте натуральные средства, а не химические!

 

Бананы

Внутренняя сторона банановой кожуры служит превосходным полиролем. Состав, состоящий из полисахаридов и белков, образует на её поверхности уникальный «гель», благодаря которому так легко поскользнуться на банановой кожуре. Зная об этом, американцы во время Второй мировой войны использовали банановую кожуру для спуска кораблей на воду!

В домашнем хозяйстве эту особенность можно применить для «полировки» листьев комнатных растений. Кожура не только удаляет пыль, но и увлажняет листья, придавая им блеск. Попробуйте использовать это оригинальное натуральное средство на крупных жестких листьях юкки или орхидей.

Грейпфруты

Этот цитрусовый фрукт богат кислотами, которые способны справиться даже с застарелыми загрязнениями. Как уже упоминалось, разрежьте грейпфрут пополам, посыпьте мякоть сахаром и протрите раковину или ванну. Затем смойте натуральное чистящее средство водой. Свежий, естественный аромат станет приятным дополнением к процессу уборки.

Грецкие орехи

Очищенные молодые орехи — это отличное средство для полировки. Ореховое масло придаёт мебели из натурального дерева великолепный блеск. Для этого измельчите орехи в блендере и натрите получившейся массой древесину, уделяя особое внимание сколам и другим дефектам, а затем отполируйте мягкой натуральной тканью.

Картофельная кожура

С помощью картофельных очисток можно эффективно удалить ржавчину со старого столового серебра. Это естественная альтернатива агрессивным химическим веществам, содержащимся во многих чистящих средствах. Измельчите кожуру в блендере вместе с пищевой содой, натрите смесью столовые приборы и оставьте на несколько часов. Затем промойте под проточной водой и протрите насухо.

Лаймы

Для дезинфекции и очистки микроволновой печи нарежьте лайм ломтиками, не очищая цедру. Поместите в пиалу и залейте водой, смешанной с небольшим количеством уксуса. Установите миску в микроволновку и нагрейте на средней мощности в течение 3-5 минут. Выньте посуду из печи.

Лимоны

Лимонный сок способен эффективно растворять жир, придавая блеск ванной и раковине. Для этого приготовьте пасту из пищевой соды и лимонного сока для очистки поверхностей.

Также лимонный сок можно использовать для устранения неприятных запахов в холодильнике. Выжмите сок из цитрусовых и смочите в нём пару ватных дисков. Положите их в стопку или маленькую рюмку, залейте остатками сока и уберите в холодильник. Этот метод отлично работает, если в холодильнике есть нарезанный лук, чеснок, белокочанная капуста или салаты с этими овощами.

Лук

Чтобы избавиться от жира и грязи в духовке, немного нагрейте её и натрите луковым соком. Для этого разрежьте луковицу пополам (не отрезая корневую часть, чтобы луковица не развалилась) и проткните половинку ножом с длинным лезвием или специальной вилкой для мяса — так вы не обожжёте руку и сможете обработать всю духовку. Лук содержит ферменты, которые взаимодействуют с кислородом и образуют кислоту, помогающую растворить жир и грязь.

Огурцы

Чтобы зеркало в ванной не запотевало во время душа, перед водными процедурами протрите его огуречным соком.

Редакция BB.LV
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
