Почему мята вызывает ощущение холода во рту? 0 79

Дом и сад
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему мята вызывает ощущение холода во рту?

Ментол воздействует на рецепторы, отвечающие за восприятие холода.

 

Холодовые терморецепторы отвечают за восприятие холодных ощущений в коже и слизистых оболочках. Когда температура опускается ниже определённого уровня, они отправляют нервные импульсы в мозг. Эти терморецепторы реагируют не только на изменения температуры, но и на некоторые химические вещества. В частности, ментол активирует холодовые рецепторы. Даже очень разбавленный раствор ментола (в концентрации 1:10 000) вызывает охлаждающий эффект.

В 1951 году группа исследователей под руководством немецкого физиолога Герберта Хензеля подтвердила, что действие ментола может быть полностью нейтрализовано температурой, если язык поместить в достаточно тёплую среду. Поэтому, например, горячий чай с мятой не охлаждает язык, в то время как некоторые мятные леденцы от кашля могут его буквально «заморозить». Это означает, что ментол не создает иллюзию холода, а действительно функционирует аналогично воздействию низкой температуры.

Помимо ощущения холода, ментол также обладает лёгким обезболивающим эффектом, поэтому его часто добавляют в косметические средства и лечебные мази: при нанесении на кожу он помогает успокоить зуд и раздражение. Аналогично, но с противоположным эффектом, действует капсаицин — вещество, содержащееся в жгучем перце. Он активирует тепловые рецепторы, поэтому от острой пищи во рту возникает ощущение «жжения».

