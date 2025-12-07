Родителям зачастую сложно убедить своих детей употреблять необходимое количество овощей. К счастью, ученые наконец раскрыли удивительный метод, который поможет детям полюбить овощи!

Специалисты из Университета Бригама Янга выяснили, что дети потребляют на 52% больше горошка и моркови, если эти овощи подаются вместе с картофельными смайликами. Однако есть важный «нюанс» — этот эффект наблюдается только в том случае, если картофельные смайлики находятся в одной миске с овощами.

Дети и здоровое питание

Ученые рекомендуют детям в возрасте от трех до 18 лет употреблять около трех чашек овощей ежедневно. Тем не менее, среднестатистический школьник съедает лишь одну чашку в день, и это в лучшем случае! Например, недавнее исследование в США показало, что половина всех американских детей не ест ни одного овоща в течение дня.

Это побудило ученых глубже изучить, как различные способы подачи пищи могут влиять на поведение детей и, возможно, способствовать увеличению потребления овощей.

В рамках исследования детям предлагали блюдо, состоящее из куриных наггетсов, двухпроцентного молока, кетчупа, яблочного соуса, смеси горошка и моркови, а также одного варианта картофеля или хлеба.

Тарелки с едой взвешивались до и после, чтобы оценить, как разные варианты подачи влияют на предпочтения детей в еде.

В контрольном эксперименте, где в качестве гарнира подавалась булочка, дети съедали 21,1 г овощей. Когда блюдо подавалось с картофельными смайликами (без хлеба) в отдельной миске от овощей, исследователи заметили, что количество съеденных овощей уменьшилось на 20%.

Однако, когда смайлики и овощи подавались в одной миске, дети съедали на 51% больше овощей, чем в случае, если они подавались отдельно!

Хотя в исследовании подчеркивается, что это улучшение не является значительным, авторы отмечают, что «даже небольшие изменения в потреблении овощей важны для улучшения питания».

Что насчет картофеля?

Некоторые родители могут беспокоиться о том, что картофель и картофельные смайлики не являются самым полезным выбором. Тем не менее, исследование показало, что добавление картофельных смайликов к блюду увеличивает калорийность всего на 21 калорию и добавляет 5 г жира, причем все они ненасыщенные.

Авторы также изучили влияние других форм картофеля на потребление овощей, включая картофельные квадратики с приправами.

Однако менее привлекательные формы не оказали значительного влияния на количество съеденных детьми овощей. Подаваемые отдельно картофельные кубики немного увеличили потребление овощей по сравнению с контрольной группой, но когда картофель подавался в одной миске, количество съеденных горошка и моркови на самом деле уменьшилось.

Авторы предполагают, что причина такой разницы остается неизвестной, но предполагают, что картофельные смайлики просто более привлекательны для детей.