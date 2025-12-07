Что подразумевается под тем, чтобы научиться говорить? Это означает освоить отдельные звуки и понять, как они соединяются в слова, имеющие определённое значение. Также необходимо осознать, как слова формируют предложения и как различать отдельные слова в этих предложениях. Можно вспомнить о грамматике, но когда маленькие дети учатся говорить, они не используют учебники — они просто слушают взрослых и самих себя.

Исследователи из Кембриджского университета и Тринити-колледжа Дублинского университета описали в двух недавних статьях языковые эксперименты с младенцами. Полсотни детей наблюдали видео, на котором учитель начальной школы исполнял различные детские песенки. Дети смотрели это видео несколько раз в течение первого года жизни. Параллельно за активностью их мозга следили с помощью электроэнцефалографии. Обработав данные ЭЭГ с использованием специального алгоритма, удалось выяснить, как мозг реагирует на различные аспекты звучащей речи.

Выяснилось, что мозг постепенно настраивается на отдельные речевые звуки, начиная с носовых и губных согласных. Заметно быстрее, чем восприятие отдельных звуков, мозг усваивает ритмическую информацию — изменения интонации в фразах, ударения и акценты. Освоение речевого ритма активно происходит уже у двухмесячных младенцев. Это может показаться парадоксальным — как можно учить ударения, не умея хорошо различать отдельные фонемы, однако, по словам исследователей, именно понимание ритма создаёт в мозге ребёнка основу, на которую затем накладывается фонетическая информация. Чувство ритма помогает, в частности, различать, где заканчивается одно слово и начинается другое, что является одной из самых больших трудностей при изучении языка как у детей, так и у взрослых.

Ритм присутствует в любой речи, но в стихах и песнях его особенно много. Поэтому детям особенно полезно слушать детские стишки и колыбельные — с их помощью они быстрее осваивают ритмическую структуру языка. Языковой прогресс, как показали эксперименты, зависит от того, как младенческий мозг усваивает речевой ритм. Возможно, новые результаты приведут к разработке новых педагогических методик — с использованием стихов и песен — которые помогут детям быстрее и лучше осваивать язык, включая тех, кто родился с особыми потребностями в развитии нервной системы.