Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Младенцы осваивают язык через стихи и песни — исследование 0 82

Дом и сад
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Младенцы осваивают язык через стихи и песни — исследование

Мозг новорождённых в первую очередь фокусируется на ритме речи, чтобы затем накладывать на него отдельные звуки.

 

Что подразумевается под тем, чтобы научиться говорить? Это означает освоить отдельные звуки и понять, как они соединяются в слова, имеющие определённое значение. Также необходимо осознать, как слова формируют предложения и как различать отдельные слова в этих предложениях. Можно вспомнить о грамматике, но когда маленькие дети учатся говорить, они не используют учебники — они просто слушают взрослых и самих себя.

Исследователи из Кембриджского университета и Тринити-колледжа Дублинского университета описали в двух недавних статьях языковые эксперименты с младенцами. Полсотни детей наблюдали видео, на котором учитель начальной школы исполнял различные детские песенки. Дети смотрели это видео несколько раз в течение первого года жизни. Параллельно за активностью их мозга следили с помощью электроэнцефалографии. Обработав данные ЭЭГ с использованием специального алгоритма, удалось выяснить, как мозг реагирует на различные аспекты звучащей речи.

Выяснилось, что мозг постепенно настраивается на отдельные речевые звуки, начиная с носовых и губных согласных. Заметно быстрее, чем восприятие отдельных звуков, мозг усваивает ритмическую информацию — изменения интонации в фразах, ударения и акценты. Освоение речевого ритма активно происходит уже у двухмесячных младенцев. Это может показаться парадоксальным — как можно учить ударения, не умея хорошо различать отдельные фонемы, однако, по словам исследователей, именно понимание ритма создаёт в мозге ребёнка основу, на которую затем накладывается фонетическая информация. Чувство ритма помогает, в частности, различать, где заканчивается одно слово и начинается другое, что является одной из самых больших трудностей при изучении языка как у детей, так и у взрослых.

Ритм присутствует в любой речи, но в стихах и песнях его особенно много. Поэтому детям особенно полезно слушать детские стишки и колыбельные — с их помощью они быстрее осваивают ритмическую структуру языка. Языковой прогресс, как показали эксперименты, зависит от того, как младенческий мозг усваивает речевой ритм. Возможно, новые результаты приведут к разработке новых педагогических методик — с использованием стихов и песен — которые помогут детям быстрее и лучше осваивать язык, включая тех, кто родился с особыми потребностями в развитии нервной системы.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Обнаружена диета, способная улучшить здоровье сердца всего за 8 недель, но с одним важным моментом
Изображение к статье: День святой Екатерины: что обязательно сделать 7 декабря
Изображение к статье: Пять подарков, которые стоит исключить из списка на Рождество и Новый год
Изображение к статье: Юбилей микроволновой печи: от разработки радаров до кулинарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео