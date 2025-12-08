8 декабря православные христиане почитают папу Римского Климента I, одного из семидесяти апостолов. В этот день также отмечается Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день известен как Клим Холодный или Климентьев. В давние времена наши предки предпочитали оставаться дома, опасаясь выходить на улицу.

8 декабря в православных храмах воздают почести папе Римскому Клименту I, который был одним из семидесяти апостолов и ранних христианских проповедников. О жизни Климента известно немного.

Согласно житию, написанному спустя несколько веков после его смерти, Климент родился в обеспеченной римской семье. Когда он был еще маленьким, его родители вместе с братьями отправились в Афины. Однако во время морского путешествия разразился шторм, и их корабль затонул.

Долгое время считалось, что вся семья погибла. Лишь спустя много лет стало известно, что и братья, и родители выжили. В поисках ответа на вопрос о том, что происходит с людьми после смерти, Климент пришел в православный храм. Там, благодаря апостолу Петру, он принял крещение и вскоре воссоединился со своими родственниками.

Святой Климент запомнился своими добрыми делами. Проповедуя христианство, он привлек множество идолопоклонников, за что сначала был сослан из Рима в район современного Севастополя, а затем казнен. Язычники приковали папу Римского Климента I к якорю и бросили его в море.

Народный календарь: Клим Холодный

Праздник, посвященный святому апостолу Клименту, называли «Климентьев день» или «Клим Холодный». Второе название связано с погодными условиями. Обычно 8 декабря (25 ноября по старому стилю) начинаются сильные морозы.

Наши предки верили, что в это время по лесам и полям бродит злой дух Трескун, который дует в кулак и вызывает ветер. Летом он спит под землей, а зимой выходит на поверхность, чтобы доставить людям как можно больше неприятностей.

Клим Холодный: что можно делать

В старину знали, что Климентьев день следует начинать с молебна в церкви. Молясь святому Клименту, люди просили помощи в семейных делах и вопросах, касающихся воспитания детей. Считалось, что святой апостол способствует укреплению здоровья и финансовому благополучию.

Наши предки были уверены, что в Климентьев день все дела следует начинать только натощак. Поэтому после посещения церкви принимались за работу, а потом уже думали о еде.

Мужчины трудились во дворе, а женщины занимались домашними делами. За приготовлением пищи и рукоделием время проходило незаметно. В это время женщины шили теплые безрукавки, которые потом продавали на рождественских ярмарках. Вечером семья собиралась за чаем, родственники общались друг с другом.

Климентьев день: народные приметы

Старшие поколения знали: если в Климентьев день идет сильный снег, это предвещает холод и хороший урожай следующим летом. Если петухи рано начинают петь, это к скорой оттепели. Если коты трутся об ноги хозяев, значит, вскоре ударят сильные морозы. «На Клима зима клин клином вышибает», «Климент морозом у мужика слезу гонит» — говорили наши предки. Если вороны и синицы скачут по снегу, это к потеплению.

Климентьев день: что нельзя делать

Климентьев день имеет свои запреты. Считается, что в это время нельзя вставать на обе ноги после сна. Шагать нужно с левой ноги, а обуваться — с правой. Это принесет удачу в делах. В Климентьев день запрещается:

Петь до первой трапезы — к слезам.

Занимать деньги утром и брать взаймы — будет трудно вернуть.

Считать деньги ближе к ночи — к финансовым потерям.

Жаловаться на холодную погоду — к болезням.

Заниматься уборкой перед сном — к серьезным денежным проблемам.

В Климентьев день наши предки избегали давать советы и вмешиваться в чужие дела. Они опасались выходить на улицу в темное время суток, так как могли встретить волка. Кроме того, не выносили мусор вечером, считая, что злые духи могут через него наслать порчу.