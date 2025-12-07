Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Обнаружена диета, способная улучшить здоровье сердца всего за 8 недель, но с одним важным моментом 0 238

Дом и сад
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Обнаружена диета, способная улучшить здоровье сердца всего за 8 недель, но с одним важным моментом

Медики постоянно исследуют различные диеты, чтобы понять их влияние на организм человека. Новое исследование ученых выявило режим питания, который за короткий срок помогает не только снизить вес и уровень инсулина, но и уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

 

В рамках своего исследования, результаты которого были опубликованы в JAMA Network Open, ученые собрали 22 пары здоровых однояйцевых близнецов и разделили их на две группы. Все участники начали следовать здоровой диете, включающей овощи, бобовые, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Единственным отличием было то, что участникам одной группы разрешалось употреблять мясо (в умеренных и здоровых количествах), в то время как другая группа придерживалась исключительно растительного питания.

На первом этапе эксперимента участники должны были есть только те продукты, которые им предоставляли. В специальном меню не было обработанных продуктов, а питание было сбалансировано и тщательно разработано специалистами. В течение следующих четырех недель участники продолжали следовать диете, но теперь сами закупали продукты и готовили еду.

По истечении восьми недель исследователи отметили, что состояние сердечно-сосудистой системы участников обеих групп в целом улучшилось. Однако у тех, кто придерживался исключительно растительной диеты, результаты оказались наиболее заметными: у них снизился уровень инсулина натощак (на целых 20%) и уровень липопротеинов низкой плотности, которые считаются основными переносчиками холестерина в организме.

Изучив полученные данные, ученые пришли к выводу, что тем, кто заботится о своем здоровье и долголетии, стоит рассмотреть возможность перехода на растительное питание. Но есть один важный момент.

У участников, соблюдающих строгую растительную диету, был зафиксирован уровень витамина B12. Хотя за восемь недель его снижение не было критическим, ученые предостерегают: резкий переход на вегетарианский образ жизни может быть рискованным. Поэтому перед тем как кардинально изменить свой рацион, врачи настоятельно рекомендуют обсудить новое меню с квалифицированными специалистами.

В любом случае, менять свои пищевые привычки лучше постепенно. Например, некоторые продукты можно просто добавить в привычный рацион, чтобы продлить свою жизнь на 10 лет.

Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Младенцы осваивают язык через стихи и песни — исследование
Изображение к статье: День святой Екатерины: что обязательно сделать 7 декабря
Изображение к статье: Пять подарков, которые стоит исключить из списка на Рождество и Новый год
Изображение к статье: Юбилей микроволновой печи: от разработки радаров до кулинарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1
Изображение к статье: Его настоящее имя - Александр Владимирович Медведев. Иконка видео
Lifenews
2
Изображение к статье: Урожай удался на славу: сбор зерна в мире впервые превысит 3 млрд тонн
Бизнес
Изображение к статье: «Раздвигая» потолки зарплат
Политика
Изображение к статье: Экономика Латвии поднимает голову: ВВП республики выглядит бодрячком Эксклюзив!
Бизнес
Изображение к статье: Специалисты призывают не наказывать собак за поедание фекалий
В мире животных
Изображение к статье: Как вырастить зеленый лук в домашних условиях зимой с помощью пластиковых бутылок
Дом и сад
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео