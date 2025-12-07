Медики постоянно исследуют различные диеты, чтобы понять их влияние на организм человека. Новое исследование ученых выявило режим питания, который за короткий срок помогает не только снизить вес и уровень инсулина, но и уменьшить риски сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

В рамках своего исследования, результаты которого были опубликованы в JAMA Network Open, ученые собрали 22 пары здоровых однояйцевых близнецов и разделили их на две группы. Все участники начали следовать здоровой диете, включающей овощи, бобовые, фрукты, цельнозерновые продукты, орехи и семена. Единственным отличием было то, что участникам одной группы разрешалось употреблять мясо (в умеренных и здоровых количествах), в то время как другая группа придерживалась исключительно растительного питания.

На первом этапе эксперимента участники должны были есть только те продукты, которые им предоставляли. В специальном меню не было обработанных продуктов, а питание было сбалансировано и тщательно разработано специалистами. В течение следующих четырех недель участники продолжали следовать диете, но теперь сами закупали продукты и готовили еду.

По истечении восьми недель исследователи отметили, что состояние сердечно-сосудистой системы участников обеих групп в целом улучшилось. Однако у тех, кто придерживался исключительно растительной диеты, результаты оказались наиболее заметными: у них снизился уровень инсулина натощак (на целых 20%) и уровень липопротеинов низкой плотности, которые считаются основными переносчиками холестерина в организме.

Изучив полученные данные, ученые пришли к выводу, что тем, кто заботится о своем здоровье и долголетии, стоит рассмотреть возможность перехода на растительное питание. Но есть один важный момент.

У участников, соблюдающих строгую растительную диету, был зафиксирован уровень витамина B12. Хотя за восемь недель его снижение не было критическим, ученые предостерегают: резкий переход на вегетарианский образ жизни может быть рискованным. Поэтому перед тем как кардинально изменить свой рацион, врачи настоятельно рекомендуют обсудить новое меню с квалифицированными специалистами.

В любом случае, менять свои пищевые привычки лучше постепенно. Например, некоторые продукты можно просто добавить в привычный рацион, чтобы продлить свою жизнь на 10 лет.