Дата публикации: 08.12.2025
BB.LV
Новое исследование ученых из Ливерпульского университета Хоуп и клинических психологов объясняет, почему некоторые фильмы и виды развлечений могут или усиливать чувство голода, или, наоборот, подавлять его. Экспертам известно: сигналы, связанные с эмоциями и настроением, прямо влияют на работу мозга и восприятие пищи.

Кандидат психологических наук Хармехак Сингх рассказала, что просмотр ужастиков или напряженных компьютерных игр сильно влияет на восприятие вкуса и объем съеденной пищи. В стрессовых ситуациях активируется «система стресса», которая отвлекает мозг от ощущений вкуса и увеличивает желание есть, зачастую ведя к перееданию.

Зато комедии и спокойные визуальные и звуковые ленты, напротив, создают расслабляющую атмосферу, способствующую повышению чувствительности к вкусам и увеличивающемуся аппетиту.

Спокойствие и приятные эмоции во время еды усиливают восприятие вкуса и делают удовольствие от еды более ярким. Эти эффекты подтверждаются направлением, известным как «фудстимуляция», которое используют для стимулирования аппетита у пациентов.

Также выяснено, что у пожилых людей, которые предпочитают есть в одиночестве, часто наблюдается снижение аппетита, худший рацион и даже ухудшение здоровья — потеря веса, недостаток белка и риск костихрупкости. Исследования показывают, что наличие компании за столом позитивно влияет на аппетит и физическое состояние.

#кино #эмоции #фильмы #здоровье #психология #стиль жизни
Видео