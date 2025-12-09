Мандарины — это, безусловно, самые зимние фрукты в нашей стране. Их яркий аромат и насыщенный цвет поднимают настроение, а также они богаты витаминами В и С, что делает их очень полезными. Мандарины неизменно присутствуют на новогоднем столе, но существует ряд продуктов, которые не следует употреблять вместе с ними.

Диетологи подчеркивают, что мандарины лучше есть отдельно, избегая смешивания с другими продуктами. Это правило касается не только цитрусовых, но и всех фруктов в целом. Оптимальное время для их употребления — утром или днем, не натощак, а спустя 1–1,5 часа после основного приема пищи.

Не рекомендуется сочетать мандарины с молоком: белок казеин, вступая в реакцию с органической фруктовой кислотой, вызывает повышенное газообразование. Еще одно запрещенное сочетание — мандарины с любыми видами животного белка (мясом и рыбой). Такое сочетание может привести к гнилостным процессам в кишечнике, поскольку мясные и рыбные блюда перевариваются организмом значительно дольше, чем фрукты.

Тем не менее, существуют продукты, которые прекрасно сочетаются с мандаринами. Например, некрахмалистые овощи — брокколи, шпинат, болгарский перец, огурцы, спаржа, пекинская капуста, сельдерей и зелень (петрушка, салат, порей). Цитрусовые лучше всего добавлять в салаты в качестве украшения и свежей фруктовой нотки.

Также мандарины можно сочетать с кисломолочными продуктами: сырами, особенно мягкими, творогом и сметаной. Однако людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ, такими как гастрит и панкреатит, стоит полностью отказаться от мандаринов и других цитрусовых.